Lionel Messi: Son kazandığımız Kral Kupası bizim için çok önemliydi

Diario Olé'ye röportaj veren Lionel Messi, çocukluğundan son kazandığı Kral Kupası'na kadar uzandı, hayatındaki detayları anlattı.

Barcelona ile sözleşmesi sona erecek Lionel Messi, bu yaz çok konuşulacak ve manşetlerden inmeyecek.

Fakat önce o konuştu. Arjantin medyasından Diario Olé'ye bir röportaj veren 'yaşayan efsane', özel hayatıyla ve Barcelona ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı ama geleceği hakkında bir mesaj vermedi.

Lionel Messi ne dedi?

"Sakal bırakmamın nedeni uzun zaman boyuncan traş olmamdı. Bir sponsor ile birlikteydim ve mümkün olduğunca traş olmamı istediler. Sonrasında 'artık traş olmayacağım' dedim."

"Dört ya da beş yaşımdan beri, yürümeye başladığımdan beri ayağımda top vardı. İlk maçlarımı hatırlıyorum. Kardeşlerim, büyük kuzenlerim vardı. Sonra kulüpte oynamaya başladım."

"Rosario'dan ayrıldığımda hep ağladım. Geri dönmek istedim ama sahip olduklarımı bırakmak benim için zordu. O dönemde birçok arkadaşımdan kopmak zorunda kaldım. İletişim çok zordu. Bugün 13 veya 14 yaşındaki herhangi bir çocuğun telefonu var ama o zamanlar böyle bir imkan yoktu. Arjantin'de bu çok daha zordu ve uzaktaki insanlarla ilişkiler kaybediliyordu."

"Barcelona kararını vermek zordu ama aynı zamanda da hızlıydı. Hiç tereddüt etmedim, düşünmedim. Ülkemi, insanlarımı, arkadaşlarımı terk etmenin ve çok uzakta başka bir yerde başka bir hayata başlamanın ne anlama geldiğini tam olarak anlamadım."

"Barcelona'ya alışmak zordu çünkü geldiğimde ilk başlarda oynayamadım. Sonra başladım ama bu sefer de sakatlandım. Neredeyse bir yıl sahaya çıkamadım. Antrenman yaptım ama aynı şey değildi."

"Padeli severim, tenis izlerim. Pepe Costa ile (arkadaşı) beraber çok oynarız. Koşmayı da severim."

"Gerçek şu ki çocuklar olduğu için her gün çok az dışarı çıkıyoruz. Onların rutinlerine uyum sağlamaya başlıyorsunuz. Okulu bırakıp bir şeyler yapıyorlar. Saat 8'e kadar onları bekliyoruz. 9 gibi yemek yiyoruz. Onlar uyuyorlar. Biz de düşüyoruz. Günün sonunda adeta ölüyorsun."

"İnsanlar sizle bir fotoğraf çektirmek veya imza almak istiyorlar. Thiago (oğlu) bundan hoşlanmıyor. Karakteri çok utangaç. Böyle durumlarda zor anlar yaşıyor."

"Gerçek şu ki ders çalışmayı hiç sevmedim ve benim için zordu. Ama her zaman iyi davrandım. Liseyi İspanya'da okudum. Benim için zordu ama iyi bitti."

"Gençken karşılıklı oynadığım oyunculardan forma istememiştim. Brezilyalı Ronaldo veya Roberto Carlos gibi oyuncularla oynadım. Bugün onların formalarına sahip olmak isterdim. Bundan biraz pişmanlık duyuyorum."

"Son kazandığımız Kral Kupası içinde bulunduğumuz an için özeldi. Kulüp birkaç yıldır farklı sonuçlar alıyordu. Bunun nedeni birçok oyuncunun yeni olmasıydı. Yeni insanlar birbirleriyle çok az zaman geçirmişti. Çok genç bir soyunma odamız var. O oda için bu Kral Kupası bir dönüm noktasıydı ve çok önemliydi."

"Ne zaman sahaya çıkarsam kazanmak ve tüm hedeflere ulaşmak için rmücadele ederim. Kazanmayı ve kupalar almayı severim. Bunlar ne kadar çok olursa, o kadar iyi."