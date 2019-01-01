Lionel Messi: Son dakikadaki fırsatı değerlendirmemiz gerekiyordu

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool’u 3-0 mağlup eden Barcelona’nın yıldız oyuncusu Lionel Messi açıklamalarda bulundu.

3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren , duraklama anlarında Dembele’nin değerlendiremediği pozisyon hakkında yorumlarda bulundu.

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Messi “Maçın son dakikasında bulduğumuz fırsatı değerlendirmemiz gerekiyordu. 4-0’lık galibiyet daha güzel olurdu. Aldığımız sonucun değerli olduğunu biliyoruz ama turu geçmediğimizin farkındayız. Rövanşta zorlu bir maç bizi bekliyor. Kazandığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Arjantinli oyuncu açıklamasına “Onların oyununa uyduğumuz için baskı yedik ve kontra atak şansı kovalamak zorunda kaldık. Liverpool’un gol atamaması çok önemliydi. İkinci yarı skoru değiştirecek şansları buldular ama değerlendiremediler. Coutinho’nun oyundan çıkarken gördüğü tepkiyi onaylamıyorum. Takım arkadaşlarımdan birinin bu durumda kalmış olması üzücü bir durum” sözleriyle son verdi.