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Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Millî Takımı'nda çoğu mevkide hiyerarşi şimdiden netleşmeye başladı. Ancak hücum kanatlarında her şey açık görünüyor. Şimdi gözler, çalım ustası Brajan Gruda'ya çevrildi.

Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Marc-Andre ter Stegen'in kalede şimdilik ilk tercih olduğunu, cuma günü Sırbistan'da ve salı günü Hollanda'ya karşı oynanacak millî maçlar öncesinde doğruladı. Stoperde Jonathan Tah ile Nico Schlotterbeck tercih edilen ikili olarak görülüyor. Savunmanın kanatlarında ise Nathaniel Brown ile Klopp yönetimindeki ilk millî maç döneminin en büyük kazananı Philipp Treu ilk sırada.

Üç kişilik orta sahada Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof ve Felix Nmecha; kaptan Joshua Kimmich ile Florian Wirtz'in yanında süre almak için yarışıyor. Jamal Musiala'nın da iyileştikten sonra bu rekabete katılması bekleniyor. Santrforda Kai Havertz açık ara ilk tercih olarak görülüyor. Son dönemdeki formu, takıma dönen Niclas Füllkrug'u öne çıkarsa da Füllkrug artık 33 yaşında.

Geriye Klopp'un çok sevdiği 4-3-3 sistemindeki hücum kanatları kalıyor. Burada hem yakın gelecek hem de biraz daha ilerideki büyük turnuva olan 2028 Avrupa Şampiyonası açısından şu anda her şey açık görünüyor.

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Almanya Millî Takımı'nda kanatlardaki durum ne?

Klopp, ilk millî maç döneminde Hollanda (1-1) ve Yunanistan (0-1) karşısında başlangıçta Kevin Schade ile Karim Adeyemi'yi tercih etti. Ancak ikisi de büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı. Adeyemi özellikle kaçırdığı net gol fırsatıyla olumsuz dikkat çekti; savunmadaki yetersiz performansı da eleştirilere yol açtı.

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Sezona güçlü başlayan Adeyemi ile Schade'nin kulüplerindeki performansı da son dönemde düştü. Adeyemi, FC Barcelona formasıyla son beş resmî maçında gol veya asist katkısı yapamadı. Schade ise FC Brentford'da yedi maçtır gol ya da asist üretemiyor. İkisinin de şimdi Klopp'un 24 kişilik kadrosuna bile girememesi dikkat çekici.

Ardından Sırbistan (2-0) ve yeniden Yunanistan'a (0-0) karşı oynanan maçlarda Serge Gnabry, Lennart Karl ve Said El Mala da kendilerini gösterebildikleri bir performans sergileyemedi. Gerçekten ikna edici bir performans ortaya koyan tek isim, SC Freiburg'dan ilk kez millî formayı giyen Derry Scherhant'tı. Bu nedenle sol kanatta şimdilik El Mala'nın önünde tercih edilmesi bekleniyor. El Mala, Karl gibi yeniden kadroda; Gnabry ise sakatlığı nedeniyle yok.

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Sezona kötü başlayan ve Uli Hoeneß'in kamuoyu önündeki eleştirilerine maruz kalan Karl, son dönemde kayda değer bir çıkış yakaladı. Atletico Madrid ve 1. FSV Mainz 05 karşısında Münih ekibi için önemli goller attı. Yaklaşan millî maç döneminde Almanya Millî Takımı'nın sağ kanadında RB Leipzig'den Brajan Gruda ile çekişecek.

IMAGO

Brajan Gruda, millî takım kadrosuna ilk kez 2024'te katıldı

Araya bir sakatlık girmezse 22 yaşındaki oyuncu, üçüncü denemesinde Almanya Millî Takımı'yla ilk maçına çıkacak. Eski millî takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, o dönem Mainz'da hızla yükselen Gruda'yı, Rocco Reitz gibi, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde antrenmanlara katılması için kadroya dahil etmişti. Gruda, Ukrayna'ya karşı oynanan bir hazırlık maçının kadrosuna girse de sahaya çıkamamıştı.

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Ardından 31,5 milyon avroya İngiltere'den Brighton & Hove Albion'a transfer oldu ancak orada kadroyu tamamlayan oyuncu statüsünün ötesine geçemedi. Geçen kış kiralık olarak RB Leipzig'e giden Gruda, o tarihten bu yana hızla gelişiyor. Klopp aslında onu eylül ayında da kadroya çağırmak istemişti fakat Gruda karın kasındaki zorlanma nedeniyle son anda katılamamıştı.

Şimdi üçüncü deneme zamanı. Gruda, Lionel Messi'nin de katkısıyla bu kez önemli bir moral desteğine sahip. Hayranlık duyduğunu açıkça dile getirdiği Messi, Gruda'yı 2025 yılında dünyanın en büyük on yeteneği listesine almıştı. Listede Como 1907'den Nico Paz da vardı. Bu on yeteneğin ortak noktası ise, belirtmiş olalım, hepsinin Messi gibi Adidas ile sözleşmeli olması.

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Brajan Gruda çalım ustasına dönüşüyor

Gruda, bu listeye seçilmesi sayesinde sınırlı sayıda üretilen yeni Messi kramponlarının kendisine gönderilmesine hak kazandı. Yıldız oyuncu, "F50 Messi El Ultimo Tango" modelini ekim ayında Benin'e karşı oynadığı Arjantin'e veda maçında giymişti. Çıktığı 208 millî maça atfen kramponlardan tam 208 çift üretildi. Bunlar daha sonra fenomenlere, arkadaşlarına, kariyeri boyunca yolunun kesiştiği kişilere ve Gruda'nın da aralarında bulunduğu seçilmiş yeteneklere gönderildi.

Paketi aldıktan sonra Gruda, "Bu kramponlar tam bir rüya. Messi bütün çocukluğuma damga vurdu" dedi. Kramponları hiç giymeden sergilemek yerine hemen kullanmaya başladı. Onları ilk kez ekim ortasında PSV Eindhoven'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında giydi ve Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonundaki ilk golünü hemen attı. Gruda o zamandan bu yana beş asist yaptı ve gerçek bir çalım ustasına dönüştü.

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Özellikle cumartesi günü FC Augsburg karşısında alınan 5-2'lik galibiyetteki performansı dikkat çekiciydi. Gruda yalnızca iki harika gol pası vermekle kalmadı, 11 çalım girişiminin 10'unda da başarılı oldu. Bu Bundesliga sezonunda başka hiçbir oyuncu bir maçta daha fazla başarılı çalım yapamadı. Ayrıntılı veri tutulmaya başlandığından beri Leipzig formasıyla da kimse bu sayıya ulaşamamıştı.

Gruda'nın bu sezon toplam 36 başarılı çalımı var. Avrupa'nın beş büyük liginde bu sayıyı yalnızca FC Barcelona'dan Lamine Yamal (49), Yan Diomande (37) ve Real Madrid'den Kylian Mbappe (37) geride bıraktı.

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Klopp, "O biraz sokakta futbol oynayarak yetişmiş bir oyuncu gibi. Oyun oynamayı seven müthiş bir futbolcu; potansiyelinin henüz tamamını ortaya koymadı ama çok sayıda olumlu işaret verdi" sözleriyle Gruda'yı övdü. Gruda, ilk kez kadroya çağrılan 17 yaşındaki Wael Mohya gibi, Almanya Millî Takımı'nın kanatlarında rekabetin tamamen açık olduğu bu dönemde kendine yer edinme fırsatına sahip.