Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e karşı kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremeyen Lionel Messi, Devler Ligi tarihinin en fazla penaltı kaçıran iki oyuncusundan biri olarak tarihe geçti.

Beşinci kez penaltı kaçıran Arjantinli efsane, bu istatistikte bir başka efsane isim Thierry Henry'yi yakalamış oldu.

PSG'yi Real Madrid karşısında 1-0 öne geçirecek penaltı vuruşunu değerlendiremeyen Messi, Kylian Mbappe maçın son anlarında Fransız ekibini galibiyete taşımamış olsa eleştiri oklarının hedefi haline gelebilirdi.

Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'e takılan Messi, Belçikalı eldivene karşı 2013'te de bir penaltı kaçırmıştı.

Ronaldo'yu geçti

Şampiyonlar Ligi'nde dört penaltı kaçıran Cristiano Ronalo'yu geçen Messi, Bu sezon şu ana dek sergilediği performansla beklentileri tam anlamıyla cevaplayamadı.

Forma giydiği 21 karşılaşmada yedi gol atan ve altı asist yapan Messi, Ligue 1'de iki golde kalarak kariyerinin en düşük skorlu dönemini yaşadı.

Messi'nin kaçırdığı penaltıya rağmen Real Madrid engelini geçen ve ikinci maç öncesinde avantaj elde eden PSG, ligde ise oldukça rahat bir sezon geçiriyor.

En yakın rakibi Marsilya'nın 13 puan önünde liderliğini sürdüren Mauricio Pochettino'nun takımı bu sezon 24 lig maçına çıkarken, sadece Rennes deplasmanında mağlup olmuştu.

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