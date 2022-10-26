Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun bir başka rekorunu daha kırdı

- PSG, Maccabi Haifa'yı 7-2 mağlup etti
- Messi iki gol, iki asist ile oynadı
- Şampiyonlar Ligi'nde bir rekor daha kırdı
NE OLDU? Messi, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa'yı yedi golle geçtiği karşılaşmada gol perdesini açan isimdi. Arjantinli, ikinci golünü ise ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kaydetti. Messi ikinci golüyle Cristiano Ronaldo'yu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde ceza sahası dışından en fazla gol atan (23) oyuncu oldu.
DAHA FAZLASI: Messi, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa ile oynadığı ilk maçta Cristiano Ronaldo'nun başka bir rekorunu daha kırmış ve 39 farklı takıma karşı gol atan ilk oyuncu olmuştu.
BÜYÜK RESİM: OPTA'ya göre, Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem 2+ gol atan hem de 2+ asist yapan en yaşlı oyuncu oldu (35 yaş 123 gün).
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MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? 35 yaşındaki oyuncu, eski günlerine geri döndü ve Arjantin ile Dünya Kupası'nda yer almadan önce formunu üst düzeye çıkardı.