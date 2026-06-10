Lionel Messi sahalara geri döndü ve 45 saniye sonra Dünya Kupası için çok net bir mesaj verdi

Arjantin, Salı gecesi Çarşamba sabahına karşı İzlanda'yı nispeten kolay bir şekilde mağlup etti. Alabama'da oynanan maç, son dünya şampiyonu Arjantin'in 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Lionel Messi oyuna sonradan girerek hemen etkisini gösterdi.

Arjantin'de iki eski Eredivisie oyuncusu ilk 11'de yer aldı: Lisandro Martínez ve Gerónimo Rulli. İzlanda tarafında ise FC Twente'den Kristian Hlynsson maçın başlangıcında yedek kulübesindeydi.

Maçın ilk büyük fırsatı İzlanda'ya geldi. Genoa'da forma giyen Mikael Ellertsson, 88.000 seyircinin şaşkın bakışları arasında boş kaleye şutunu üstten dışarı attı.

Maçın sekizinci dakikasında Arjantin öne geçti. İzlanda ceza sahasında büyük bir karambol yaşandı ve top Valentin Barco'nun ayaklarına düştü. RC Strasbourg'un orta saha oyuncusu şutunu çekti ve golü buldu: 1-0.

Messi sahaya çıkana kadar, Lautaro Martínez'in 16 metreden attığı şutun direğin iç kısmına çarpması dışında, hazırlık maçında pek bir şey olmadı.

Oyuna girdikten iki dakika sonra orta sahada topu aldı ve muhteşem bir pasla Martínez'i kaçırdı. Inter'in forveti daha sonra İzlanda kalecisi tarafından düşürüldü ve top penaltı noktasına gitti. Messi 11 metreden golü kaçırmadı.

Maçın son dakikalarında Thiago Almada skoru 3-0'a getirdi. Atlético Madrid'in orta saha oyuncusu, yine Messi'nin başlattığı güzel bir atağın sonunda golü attı.

Arjantin, 16-17 Haziran gecesi Dünya Kupası'na başlayacak. Saat 03:00'te Cezayir ile karşılaşacak. Ardından Lionel Scaloni'nin takımı Avusturya ve Ürdün ile oynayacak.







