Lionel Messi, Real Madrid’e kaç gol attı, kaç Real Madrid galibiyeti var?

1 Mart Pazar günü oynanacak El Clasico öncesi Arjantinli yıldızın Real Madrid karşısındaki performansını inceledik.

İspanya 'da şampiyonluk mücadelesi veren ile , 1 Mart Pazar günü TSİ 23:00'te Santiago Bernabeu'da karşı karşıya gelecek.

El Clasico öncesi haftaya rakibinin 2 puan önünde lider olarak giren Katalan ekibin en büyük silahı şüphesiz olacak.

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Peki, Arjantinli yıldızın Real Madrid karşısındaki performansı nasıl?

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Lionel Messi, Real Madrid’e kaç gol attı?

Lionel Messi, kariyeri boyunca Real Madrid karşısına 43 kez çıktı. Arjantinli oyuncu 26 La Liga, 8 İspanya Kral Kupası, 6 İspanya Süper Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Real Madrid filelerine toplam 27 gol gönderdi.

Lionel Messi'nin kaç Real Madrid galibiyeti var?

Bu 43 maçın 20'sinde sahadan üç puanla ayrılan taraf Barcelona oldu.

12 maçı Real Madrid kazanırken, 11 maç ise berabere bitti.