Lionel Messi PSG-Strasbourg maçında neden oynamıyor? Messi PSG formasını ne zaman giyecek?

Lionel Messi, PSG’nin Strasbourg ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı.

Geçtiğimiz günlerde Fransız devi Paris Saint-Germain, Barcelona’dan ayrılan Lionel Messi’yi kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

Ancak Arjantinli yıldız, Ligue 1’in ikinci haftasında oynanan Strasbourg maçının kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Messi PSG - Strasbourg maçında neden oynamıyor?

Strasbourg maçı başlamadan önce diğer yeni transferler Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi ve Wijnaldum’la birlikte taraftarları selamlayan Messi, Pochettino’nun belirlediği kadroda yer almıyordu.

Arjantin’le Copa America zaferi yaşayan Lionel Messi, turnuvanın geç bitmesi nedeniyle tatilden geç dönmüştü.

Barcelona ile de yeni kontrat görüşmelerinden sonuç alamayan yıldız oyuncu, yeni sezon öncesinde çalışmalarına başlayamamıştı.

Ancak Messi, PSG ile resmi sözleşmeye imza attıktan sonra takımıyla antrenmalara katıldı.

Fransız devinin teknik direktörü Pochettino ise şunları söylemişti:

“Her şey Messi’nin nasıl hissettiğine bağlı, onu görmek istiyoruz. O özel bir oyuncu ve biz de bu tarz durumlarda oyuncunun nasıl hissettiğine göre hareket etmek istiyoruz.”

“Onunla konuşacağız ve ne zaman tam anlamıyla hazır olacağını öğreneceğiz.”

PSG’nin sıradaki rakibi kim?

PSG, Ligue 1’in üçüncü haftasında, 20 Ağustos tarihinde Brest deplasmanına konuk olacak.

Messi’nin bu maçta oynayıp oynamayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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