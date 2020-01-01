Lionel Messi, Pele'nin rekorunu egale etti

Barcelona formasıyla 643 gole ulaşan Lionel Messi, Pele'nin Santos'taki rekorunu egale etti.

Kariyeri boyunca formasını terleten , tek bir kulüpte attığı gol sayısıyla rekoru elinde bulunduran Pele'yi yakaladı.

1975'te ekiplerinden NY Cosmos'a transfer olan Pele, Santos'ta geçirdiği 18 yıllık kariyerinde 643 gol kaydetmişti. Barça formasıyla 643 gole ulaşan Messi, Pele'nin bu rekorunu egale etti.

Messi bir gol daha atması durumunda Brezilyalı efsanenin rekorunu kıracak.

Messi bu sezon çıktığı 17 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.