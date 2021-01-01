"Lionel Messi ile oynamak özel olurdu" Eric Garcia, Barcelona iddialarını yanıtladı

Eric Garcia, Camp Nou'ya katılacağı iddialarının ortasında altı kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi'ye olan hayranlığını dile getirdi.

Manchester City yıldızı Eric Garcia, Barcelona'ya transfer olacağı iddialarını ele alırken Lionel Messi ile birlikte oynamanın 'özel' olacağını itiraf etti.

Garcia'nın sezon sonunda kontratı sona eriyor ve Etihad'dan ayrılması bekleniyor. City menajeri Pep Guardiola, ocak ayında savunmacının sözleşmesinin uzatılma olasılığının olmadığını söyledi.

Goal, 20 yaşındaki oyuncusunun Barça'ya katılacağını duyurmuştu ve Garcia, Camp Nou'da Messi ile oynama fikrine parlayan gözlerle bakıyor.

Eric Garcia ne söyledi?

İspanya'nın 2022 Dünya Kupası eleme maçının öncesinde konuşan Garcia, gazetecilere Lionel Messi'ye olan hayranlığını anlattı.

"Herkes Messi'nin dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu biliyor. Onunla birlikte oynamak herkes için özel olurdu, her hafta yaptığı şeyler inanılmaz."

Joan Laporta'nın kendisiyle temasa geçip geçmediği sorulduğunda ise Garcia net bir yanıt veriyor.

"Hayır ne Laporta ne de başka biri benimle temas kurdu."

"Manchester City ile sözleşmemi yenilememe kararı aldım ve ne yapacağım konusunda şu anda bir fikrim yok. Tek seçeneğim şu an yaptığım işe odaklanmak."

Eric Garcia bu yaz Barcelona'ya katılacak mı?

Ronald Koeman, Ocak transfer döneminde Garcia'yı kadroya kazandırmak istiyordu ancak Barcelona'da yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle 3 milyon euro'luk anlaşma askıya alındı.

İspanyol devi koronavirüs salgını sebebiyle mali anlamda kayıplar yaşadı ve hesapları dengelemek adına bütçe kesintisine gitti.

Garcia ise Barcelona'dan gelecek bir hamleyi bekliyor. Barça muhtemelen yaz aylarında İspanyol savunmacı ile anlaşacak.

Barcelona, Eric Garcia'yı neden istiyor?

Garcia son üç yıldır Manchester City'deki performansıyla Camp Nou yetkililerinin dikkatini çekti.

İspanyol oyuncu hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans sergiledi ve çok yönlülüğü kilit bir isim olmasını sağladı.

Garcia ayrıca Gerard Pique'nin halefi olarak anılıyordu.

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