Çünkü Arjantinli oyuncu, Venezia deplasmanında yaptığı hat-trick ile, tam da büyük vatandaşı Lionel Messi’nin neredeyse 20 yıldır elinde tuttuğu bir rekoru elinden aldı. Mastantuono artık İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa’dan oluşan Avrupa’nın beş büyük liginden birinde hat-trick yapan en genç Arjantinli konumunda.

Sağ kanat oyuncusu cuma günü 19 yaş 28 günlüktü ve böylece 10 Mart 2007’de gol resitali yapan Messi’den 231 gün daha gençti. Messi’nin hakkını teslim etmek adına, onun ilk hat-trick’ini Real Madrid’e karşı El Clasico’da yaptığını da eklemek gerekir.

Mastantuono, Venezia’da ilk yarıda 0-1 geri düşen Fiorentina’yı attığı iki golle öne geçirmek için yalnızca 98 saniyeye ihtiyaç duydu.

84. dakikada attığı üçüncü golle de nihai kararı verdi. Floransa ekibi skoru 4-1’e taşıdı, maç sonunda 4-2’lik sonuçla Serie A’da yeni sezonun yalnızca ilk galibiyeti değil, aynı zamanda ilk puanları da geldi.

Franco Mastantuono için Real Madrid ne kadar bonservis ödedi?

Toskana kulübünün sezondaki ilk başarısında elbette teşekkür ve takdir genç golcüye ait. Ancak teknik direktör Paolo Vanoli’nin de adını anmak gerekiyor. Vanoli, geçen sezon Fiorentina’yı kümede kalmayı başararak düşmekten kurtarmıştı, buna rağmen yaz aylarında yerini 2006 Dünya Kupası şampiyonu Fabio Grosso’ya bıraktı.

Onun üç yenilgi ve 1:9’luk gol averajıyla yaptığı kötü başlangıcın ardından görevine hemen son verildi ve Vanoli geçen hafta Floransa’daki teknik direktörlük koltuğuna geri döndü.

Mastantuono, 2025 yılında 45 milyon euro karşılığında River Plate’ten Real Madrid’e transfer oldu. Eflatun-beyazlılarda şu ana kadar henüz kendisini ön plana çıkaramadı, her ne kadar tüm kulvarlarda 35 maçta (ortalama 42 dakika), üç gol ve bir asist üretmiş olsa da. Üç gol barajına ise şimdi Floransa’da tek maçta ulaştı. Gelecek yaza kadar İtalya’da kiralık olarak forma giyecek.



