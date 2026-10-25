Lionel Messi'nin sihri yoktu: Inter Miami'nin galibiyet serisi New York Red Bulls yenilgisiyle sona erdi

Inter Miami’nin etkileyici üç maçlık galibiyet serisi, cumartesi gecesi New York Red Bulls’a 2-0 yenilmesiyle sona erdi. Lionel Messi ikinci yarıda oyuna girse de Inter Miami, Red Bull Arena’da erken dakikalarda geriye düştüğü maçın skorunu çeviremedi.

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Casemiro’nun kabusu Inter Miami’ye erken pahalıya patladı

New Jersey’nin Harrison kentinde konuk ekip için akşam felaketle başladı. Savunmadaki bir hata, ev sahibine erken üstünlük sağladı. Maçın henüz yedinci dakikasında, eski Manchester United ve Real Madrid orta saha oyuncusu Casemiro, Cade Cowell’ın tehlikeli ortasını uzaklaştırmaya çalışırken topu istemeden kendi ağlarına gönderdi. Brezilyalı deneyimli oyuncunun başarısız müdahalesi, Cristian “Kily” González’in ekibi için sıkıntılı geçecek maçın habercisi oldu.

Topa %62,5 oranında sahip olmasına rağmen Inter Miami, bu üstünlüğü pozisyona çevirmekte zorlandı. New York ise 18 şut girişimiyle daha net fırsatlar yarattı. Bu mağlubiyet, Doğu Yakası yolculuğu öncesinde ligde çok iyi bir form yakalayan kulüp için önemli bir gerileme oldu.

Maçın uzun bölümlerinde oyunu kontrol eden ancak hücumda gereken etkiyi gösteremeyen takımını izleyen González için sonuç kabullenmesi güç bir yenilgiydi. Miami’nin kaleyi bulan yalnızca iki şut çekmesi, hücumun son bölümündeki alışılmadık isabetsizliğini ortaya koydu.

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Messi’nin dönüşü geri dönüşü getirmedi

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Yoğun bir seyahat haftasının ardından maça yedek kulübesinde başlayan Lionel Messi, tüm dikkatlerin odağındaydı. Arjantinli yıldız, prestijli Asturias Prensesi Spor Ödülü’nü almak için kısa süre önce İspanya’nın Oviedo kentini ziyaret etmişti. Bu yolculuk, sahada kalacağı sürenin dikkatle planlanmasını gerektiriyordu. González, ligin gol kralını 56. dakikada oyuna alırken sekiz kez Ballon d’Or kazanan oyuncunun her zamanki gibi fark yaratıp Florida ekibine bir puan kazandırmasını umuyordu.

Bu sezon MLS’de 25 gol atan Messi, oyuna girer girmez Miami’nin temposunu yükseltti. Savunmanın arasından geçirdiği pasla Miami’nin en iyi fırsatlarından birinin oluşmasını sağladı ancak takım arkadaşları bu fırsatı değerlendiremedi. Böylece Messi’nin kulüp ve millî takım formasıyla gol attığı veya asist yaptığı üst üste 13 maçlık seri sona erdi.

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Kaptanı maça yedek kulübesinde başlatma kararı önceden planlanmıştı. González, Messi’ye yine de süre verirken çarşamba günü oynanacak bir başka maç öncesinde sakatlık riskinden kaçınmak amacıyla bu konuda önceden anlaşmaya varıldığını söyledi. Teknik direktör, Messi’nin her zamanki gibi iyi oynadığını ancak ev sahibinin düzenini koruduğunu ve Miami’nin savunmayı aşamadığını ekledi.

Son dakikalardaki gelişmeler Miami’nin kaderini belirledi

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Maçın sonuna yaklaşılırken Inter Miami, beraberlik golü arayışıyla bütün gücüyle hücuma yüklendi. Son bölümde, oyuna sonradan giren Telasco Segovia’nın Messi’nin pasının ardından çektiği şut üst direkten döndü ve konuk ekip gole çok yaklaştı. New York farkı açmadan önce Miami’nin yakaladığı son büyük fırsat buydu.

İkinci yarının uzatma dakikalarında Emil Forsberg, Cameron Harper’ın isabetli pasını gole çevirerek skoru 2-0 yaptı. Gol, Red Bull Arena’da kutlamaları başlatırken Messi ve takım arkadaşlarının son dakikalarda bir mucizeye imza atma ihtimalini de ortadan kaldırdı.

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González’in gözü çarşamba gününde

Bu mağlubiyetin ardından Miami, günün erken saatlerinde Supporters’ Shield’ı garantileyen Nashville’in 15 puan gerisinde, Doğu Konferansı’nda ikinci sırada kaldı. New York ise normal sezonun bitimine üç maç kala play-off potasına girdi. González’in ekibi, normal sezonun son bölümü ve play-off sıralaması yaklaşırken hafta ortasında FC Cincinnati ile oynayacağı maça hazırlanıp hızla toparlanmaya çalışacak.