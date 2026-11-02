Lionel Messi, bir kez daha sergilediği üstün performansla Inter Miami'yi New England Revolution karşısında 2-1'lik kritik galibiyete taşıdı. Arjantinli yıldızın galibiyet golü, takımının 2027 CONCACAF Şampiyonlar Kupası'na katılma hakkı kazanmasını sağlarken Inter Miami'yi Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya yükseltti.

Reklam

Messi’nin sihri tur biletini getirdi

Inter Miami, 2027 Concacaf Şampiyonlar Kupası’na katılma hakkını New England Revolution karşısında geriden gelerek aldığı 2-1’lik galibiyetle kazandı. Messi, Foxborough’da önce kritik bir asist yapıp ardından galibiyet golünü atarak maçın kaderini belirledi.

Bu tek farklı galibiyet, Miami’nin rakibini geçerek Doğu Konferansı’nda ikinci sıraya yükselmesini sağladı. Miami, MLS normal sezonunun bitimine yalnızca bir maç kala bu önemli hedefe ulaştı.

Tutuk başlangıcı geride bıraktılar

Ev sahibi ekip ilk 45 dakikayı kontrol etti, en net fırsatları yakaladı ve taktik mücadelede üstünlük sağladı. Ancak ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarının başlarında Daniel Gazdag, Revolution’ı öne geçirdi. Miami ise 69. dakikada etkileyici bir yanıt verdi. Messi’nin geriye doğru yaptığı ustaca kafa vuruşuyla pasını alan German Berterame, konuk ekibe beraberliği getirdi.

Messi’den alışıldık galibiyet golü

Messi, geri dönüşü muhteşem bir şekilde tamamladı. Arjantinli forvet, ceza sahası dışında birkaç savunmacıyı çalımladıktan sonra sol ayağıyla alçaktan sert bir şut çekerek kaleci Matt Turner’ı mağlup etti. Ian Fray’in kendi kalesine attığı golle Revolution, son anlarda beraberliği yakalamaya çok yaklaştı. Ancak ofsayt bayrağı Miami’yi kurtardı ve Messi’nin çabasının boşa gitmesini önledi.

Reklam Reklam

Miami teknik direktörü Kily Gonzalez, bu önemli galibiyetin ardından takımın kilit ismi olan kaptanını övmekte gecikmedi. “Onun hepsinden iyi olduğuna hiç şüphem yok” dedi. “Leo, yaşına rağmen yaptıklarıyla bana göre hem MVP ödülünü hem de Ballon d’Or’u hak ediyor.”

Gözler MLS play-off’larında

Bu kritik galibiyetle Inter Miami, 2027 Concacaf Şampiyonlar Kupası’nda Nashville SC, Vancouver Whitecaps ve Revolution’a katılacak. Miami, Decision Day’de yüksek baskı altında mücadele etmek zorunda kalmadan katılım hakkını garantiledi. 33 maç sonunda 59 puanı bulunan Miami, normal sezonu Charlotte FC’ye karşı evinde oynayacağı önemli maçla tamamlayacak.