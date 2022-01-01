Lionel Messi’nin PSG’ye ekonomik etkisi: “1 milyon forma satıldı!”

"Tarihi bir gün" ve "büyülü bir oyuncu". 11 Ağustos'ta Parc des Princes'te, Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi bu sözlerle Lionel Messi'yi tanıttı. Geride kalan süreçte ise Messi transferinin ticari açıdan etkisi inanılmaz oldu.

Gelişinden sadece dört ay sonra, Lionel Messi'nin PSG üzerinde nasıl bir etkisi oldu? Sahada, Lionel Messi'nin ilk ayları (henüz) başarılı geçmese de (tüm müsabakalarda 15 maçta 6 gol ve 5 asist), ticari kısım olumlu sonuçlar gösterdi.

Sponsorluk direktörü Marc Armstrong GOAL'e verdiği demeçte Arjantinli yıldızın etkisinden bahsetti:

"O, Paris'e gelmeden önce bile, ekiplerimiz "bu gelişin ekonomik anlamda mantıklı olup olmadığını öğrenmek için" istatistikler üzerinde çalışıyorlardı. Tekliflerde hemen önemli bir artış yaşadık ve daha Paris'te resmi olarak imzalanmadan önce bile birçok talep geldi. Sponsorluk, mağaza ve bilet satışlarına kadar tüm iş alanlarımızda gerçekten bir etki hissettik. Kulüp, ayrıca sosyal medyada 150 milyon takipçi ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde."

"Bir milyon PSG forması şimdiden satıldı"

PSG; koleksiyonları ve ilgili serileriyle (özellikle Jordan), dünyanın en çok satış yapan kulüpleri arasında olduklarına inanıyor. Marc Armstrong, "Geçen yıl diğer kulüplerden daha fazla forma sattığımızı düşünüyoruz" diyor. "Bu yıl daha da iyi olacak. Talepte en az %30-40 artışla kesinlikle satış açısından en iyi forma lansmanını gerçekleştirdik."

Aldığımız bilgilere göre kulüp bu sezon şimdiden bir milyona yakın forma sattı. Armstrong'un teyit etmek istemediği, sadece tedarik ve üretim gecikmelerinin yanı sıra Covid-19 ile bağlantılı sınırlamalar nedeniyle ürün satışının yavaşladığını belirten bir sayı diyebiliriz. "Talep çok büyük. Ve daha fazlasını üretebilseydik, daha da çok satardık."

"O zamandan beri, kulüp tarafından talep edilen fiyat, hafifçe söylemek gerekirse, biraz değişti. Daha önce talep zaten güçlüydü, ancak şimdi her zamankinden daha fazla güçlü” diyor Marc Armstrong. "La Pulga"nın gelişi durumu değiştirdi ve her kademede 5 ile 8 milyon euro arasında artış oldu.

Paris, son dört aydır Crypto.com, Smart Good Things ve Gorillas ile etkileşim halinde. Son üç sezonda 35 ortaklık imzalandı.

"Önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesi biten tüm ortaklarımız şu anda görüşme aşamasında. Nike veya Coca-Cola'da olduğu gibi, güçlü ve kalıcı ortaklıklar kurmak istiyoruz."

Ek olarak eski Barcelonalı yıldızın gelişinden bu yana, bilet satışları ve localardaki kayıt sayısı sekize katlandı.

Daha fazla okuma