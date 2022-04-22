Lionel Messi, şüphesiz tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olmasının yanı sıra futbolun en büyük markalarından biri.

Arjantinli, çocukluk kulübü FC Barcelona'dan PSG'ye transfer olduktan sonra, yılda yaklaşık 75 milyon dolar maaş alıyor. Forbes'a göre, diğer kazançlarını da eklersek, Messi'nin yıllık kazancı 110 milyon dolar'ı buluyor.

Messi, Manchester United'da maaş ve diğer gelirlerden yaklaşık 125 milyon dolar kazanan rakibi Cristiano Ronaldo'nun hemen ardından dünyanın en çok kazanan futbolcuları listesinde ikinci sırada yer alıyor.

İki süper yıldız, on yıla yakın bir süredir dünyanın en çok kazanan futbolcularının listelerinde sürekli olarak üst sıralarda bulunuyor.

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Yakışıklı bir maaşla Messi, garajında bir dizi lüks araba içeren cömert bir yaşam tarzına öncülük ediyor.

Süperstar futbolcunun kullandığı arabaları bulalım.

Ferrari 335 S Spider Scaglietti | 36 Milyon dolar

Messi'nin garajındaki en pahalı otomobil şüphesiz Ferrari 335 S Spider Scaglietti. İlginç bir şekilde, arabayı bir müzayedede 36 Milyon dolar'a satın aldı. Açık artırmada ikinci kim oldu? Cristiano Ronaldo.

1957'nin şahlanan atı olarak da bilinen otomobil 4.0L V12 motordan güç alıyor ve 300 km/s azami hıza ulaşabiliyor.

Ferrari F430 Spyder | 164 bin 490 dolar

Messi'nin kullandığı bir diğer Ferrari modeli ise Ferrari F430 Spyder. Ferrari'nin bu özel modeli için 164.490 dolar ödedi. Araç 4.3 L Ferrari F136 E V8 ile çalışıyor ve 503hp üretiyor.

'Audi üçlüsü' | 231 bin790 dolar

Alman otomobil üretim devi Audi, 2019 yılına kadar FC Barcelona'nın sponsorluğunu üstlendi ve bu nedenle eski bir Barcelona oyuncusu olan Messi'nin bir Audi arabasına sahip olması şaşırtıcı değil. Aslında bu modelde üç arabası var. 108 bin dolar'lık Audi RS6, 69 bin 200 dolar'lık Audi A7 ve 54 bin 590 dolar'lık Audi Q7.

Pagani Zonda Tricolore | 2 milyon dolar

Messi, Ferrari 335 S Spider Scaglietti ile birlikte egzotik İtalyan spor arabası olan Pagani Zonda, Tricolore baskısının da sahibi. Araba, 6 vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilmiş 7.3L V12 motordan oluşuyor. Arjantinli, bu güzellik için yaklaşık 2 milyon dolar ödedi.

Mercedes SLS AMG | 642 bin 490 dolar

Mercedes SLS AMG, Messi'nin sahip olduğu ve yaklaşık 642 bin 490 dolar ödediği bir başka egzotik ve klas otomobil. Bu Mercedes güzelliği, mükemmel bir performans sağlayan 6.2 litrelik bir DOHC V8 motordan oluşuyor. Hiç şüphesiz Messi'nin koleksiyonundaki en güzel arabalardan biri.

Maserati Gran Turismo MC Stradale | 242 bin 100 dolar

Messi, Arjantin'deki evindeyken sık sık Maserati Gran Turismo MC Stradale kullanırken görülüyor. 4.7 litrelik V8 motora sahip araç 444 beygir güç ve 510 Nm tork üretiyor. Yıldız futbolcu, bu araba için 242,100 dolar ödedi.

Range Rover ikilisi | 269 bin 500 dolar

Range Rover'lar dünyanın en lüks ve pahalı SUV otomobillerinden biri ve Messi'nin iki Range Rover modelinin sahibi olması şaşırtıcı değil. Yaklaşık 200 bin dolar'a mal olan Range Rover Vogue ve 69 bin 500'e gelen Range Rover Sport, Messi'nin ayağının altında.

Cadillac Escalade | 75 bin 195 dolar

Messi bu sekiz kişilik Cadillac'ı 75 bin 195 dolar'a satın aldı. Beş kişilik bir aile için mükemmel bir araba. Cadillac Escalade, 10 vitesli otomatik şanzımanla eşleştirilmiş 420 beygirlik bir V-8 ile çalışıyor.

Lexus RX 450h ve Mini Cooper | 66 bin 533 dolar

Messi'nin koleksiyonundaki en ucuz arabalar Lexus RX 450h ve Mini Cooper. Lexus ona 46 bin 800 dolar'a, Mini Cooper ise 19 bin 733 dolar'a mal oldu.

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