Lionel Messi’nin ikinci dünya şampiyonluğuna kıskançlık duyulmasına şaşırma: ‘Hâlâ aramızda olduğuna şükretmelisiniz’

Wim Kieft, İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final maçının (1-2) ardından Lionel Messi’yi savunuyor. Eski forvet, Arjantinli yıldızın olası ikinci dünya şampiyonluğuna karşı gösterilen direnişi pek anlamıyor. De Telegraaf gazetesindeki köşe yazısında, Messi’nin bu en büyük başarıyı elde etmesini neden içtenlikle dilediğini açıklıyor.

Kieft’e göre, İngiltere ile oynanan maçta Arjantinliler ne kadar iyi futbol oynayabildiklerini ve ne kadar yoğun bir şekilde mücadele edebildiklerini gösterdiler. “Görünüşe göre kendi niteliklerini hafife alıyorlar,” diye yazıyor. “Pazar günü, İspanya karşısında da başarılı olup olmayacakları sorusunun cevabı ortaya çıkacak.”

Amsterdamlı eski futbolcu, Arjantin’in oyun tarzının büyük ölçüde Messi’ye dayandığını görüyor. “Sahanın neresinde olursa olsun, fark yaratabileceği bir pozisyona getirilmesi gerekiyor. Arjantin milli takımındaki herkes onun için fedakarlık yapmaya hazır.” Ayrıca Kieft, Lautaro Martínez ve Julián Álvarez’in hiç itiraz etmeden rollerine uyum sağladıklarını da belirtiyor.

Eski futbolcu, Arjantin’in İspanya karşısında da aynı taktik planını uygulayıp uygulamayacağını merak ediyor. İspanyollar, kendilerine özgü tiki-taka oyunuyla finale yükseldi. “Yoksa Arjantin, genellikle tahmin edilenden çok daha fazla mevcut olan futbol yeteneklerine mi güvenecek? Bu durum, böyle bir Dünya Kupası finalini şimdiden daha da ilginç hale getiriyor.”

“Etrafınızda sık sık Messi’ye ikinci bir Dünya Kupası şampiyonluğunun nasip olmayacağı söylendiğini duyuyorsunuz, oysa dört yıl önce neredeyse herkes onun tarafındaydı,” diyor Kieft. Bu konuda Arjantinli oyuncu hakkındaki tartışmaların da bir rolü olabilir. Kieft, Cezayir (3-0) maçında gösterilmeyen kırmızı kartı ve İsviçre (3-1) karşılaşmasında hakem João Pinheiro’ya karşı sergilediği tavrı örnek olarak gösteriyor.

“Ya da Arjantin ve Messi’nin FIFA tarafından finale taşındığına dair ortalıkta dolaşan tüm komplo teorileri,” diye ekliyor 63 yaşındaki Kieft. “Lionel Messi gibi birinin var olduğu için mutlu olun. Bir oyuncu olarak hâlâ bu kadar çok insanı mutlu ediyor ve takım arkadaşları onun için kendilerini geri plana atıyor, çünkü o hâlâ parıldadığı anlar yaşıyor ve yetenekleriyle fark yaratabiliyor.”

Kieft, 39 yaşında bile yeteneklerini en üst düzeyde sergilemeye devam ettiği için sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi’ye hayranlık duyuyor. “Fark yaratmak ve Arjantin’i finale taşımak için son bir kez daha elinden gelenin en iyisini yapmak. Ardından, tam da ikinci vatanı olan İspanya’ya karşı ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmak.”