Arjantinli süperstar, Brezilyalı yıldız arkadaşına iltimas sağladı.

NE OLDU? Messi, Pazartesi gecesi Paris'te FIFA tarafından 2022'nin En İyi Erkek Oyuncusu seçildi ve ödülü alırken Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Mbappe ve 2022'de Ballon d'Or kazanan Karim Benzema'yı geride bıraktı.

Yıldızlarla dolu gecenin ardından, futbolcuların yılın en iyileri ödüllerindeki oyları da ortaya çıktı. Tam da bu noktada, Messi'nin de oyunu kime verdiği belli oldu.

Arjantinli süperstar, Dünya Kupası'ndaki üstün performansına rağmen Mbappe'yi ikinci sıraya yazarken listesinin başına yakın arkadaşı Neymar'ı koydu.

BÜYÜK RESİM: Yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstarın, Neymar'ı seçmesi onu tanıyanlar için asla sürpriz değil.

Barcelona'da geçirdikleri süre boyunca çok iyi arkadaş oldular ve Messi'nin 2021'de PSG'ye transfer olmasından bu yana yeniden bir araya geldiler.

Ancak Mbappe, Messi ile birlikte 2022 Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans gösterdi ve dev turnuvanın finalinde hat-trick yaparak krallık tacını Messi'ye rağmen taktı.

Mbappe, Messi'nin aldığı 52 oya karşılık geceyi 44 oyla ikinci sırada tamamlarken Real Madrid forması giyen Benzema 34 oyla üçüncü oldu.

VE DAHA FAZLASI: Messi, Mbappe'yi ilk üçte ikinci sıraya koyarken Cristiano Ronaldo'nun milli takımdan çok yakın arkadaşı olan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe ise Messi'yi ilk üçüne bile almadı.

Seçimleri şaşkınlık yaratan bir diğer oyuncu da Liverpool'dan Mohamed Salah oldu. Mısırlı oyuncu; birinci sıraya Vinicius Junior'ı koyarken ardından Manchester City'den Kevin De Bruyne'yi yazdı ve listesinin üçüncü sırasına PSG'den Achraf Hakimi'yi aldı.

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SIRADA NE VAR? Küçümsemelere ve oylamadaki potansiyel siyasete rağmen, hem Messi hem de Mbappe'nin sahada güçlü bir bağları var.

Ve Fransız devini üst üste üç Ligue 1 şampiyonluğuna ulaştırmak için - Neymar ile birlikte - birbirlerine yardım etmeye devam edecekler.