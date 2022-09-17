Lionel Messi'nin FIFA 23 reytingi nedir? PSG'nin ve Arjantinli yıldızın istatistikleri belli oldu

GOAL, futbol tarihinin en iyilerinden biri olan Lionel Messi'nin popüler video oyunundaki özelliklerinin nasıl gerilediğini inceliyor.

Lionel Messi hiç şüphesiz futbol tarihinin en özel isimlerinden biri. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin bu rekorunun uzun yıllar boyunca kırılamayacağı herkesin malumuyken, EA Sports oyuncunun popüler video oyunu FIFA 23'teki değerlerini resmen duyurdu.

Bir zamanlar en yüksek reytinge sahip bir kapak yıldızı olan Messi'nin değerleri son yıllarda biraz düştü ancak yıldız isim oyunun en iyilerinden biri olmaya devam ediyor.

Messi FIFA 23 değerlerine GOAL Türkiye ile göz atın.

Lionel Messi'nin FIFA 23 reytingi nedir?

Messi FIFA 23'te 91 genel reytinge sahip. Oyunda, ebedi rakibi Cristiano Ronaldo'dan bir puan daha fazla olan Messi, FIFA 22'ye oranla bir puanlık düşüş yaşadı. Geçen sezon 34 maçta sadece 11 gol atması da bu düşüşte hiç şüphesiz etkili oldu.

Kevin De Bruyne, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski ve Karim Benzema ile birlikte 91 reytingi paylaşan Messi, hala oyunun en iyilerinden biri.

Gerçek dünyanın bir yansıması gibi görünen oyunda hızı önemli ölçüde düşen Messi, yine de üst düzey bir top sürme becerisine sahip.

Messi'nin FIFA 23 reytinglerini aşağıda daha detaylı görebilirsiniz.

Özellik Puan HIZ 81 ŞUT 89 PAS 90 TOP SÜRME 94 DEFANS 34 FİZİK 64 GENEL 91

Lionel Messi'nin FIFA reyting geçmişi

Messi'nin reytingi bu sene iki puan düşerken, şu ana kadarki en yüksek düşüşünü yaşadı. FIFA 06'daki ilk reytingi sadece 78 olan Messi, bir sonraki oyun olan FIFA 07'de 84 reytingi görmüştü. İlk +90 reytingini FIFA 09'da gören Messi, o dönemden bu yana her zaman 90'ın üzerinde kalmayı başardı. FIFA'da aldığı en yüksek puan 94 olan Messi, oyunun tarihinin en iyilerinden biri.