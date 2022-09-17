Lionel Messi'nin FIFA 23 reytingi nedir? PSG'nin ve Arjantinli yıldızın istatistikleri belli oldu

Lionel Messi hiç şüphesiz futbol tarihinin en özel isimlerinden biri. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin bu rekorunun uzun yıllar boyunca kırılamayacağı herkesin malumuyken, EA Sports oyuncunun popüler video oyunu FIFA 23'teki değerlerini resmen duyurdu.
Bir zamanlar en yüksek reytinge sahip bir kapak yıldızı olan Messi'nin değerleri son yıllarda biraz düştü ancak yıldız isim oyunun en iyilerinden biri olmaya devam ediyor.
Messi FIFA 23 değerlerine GOAL Türkiye ile göz atın.
Lionel Messi'nin FIFA 23 reytingi nedir?
Messi FIFA 23'te 91 genel reytinge sahip. Oyunda, ebedi rakibi Cristiano Ronaldo'dan bir puan daha fazla olan Messi, FIFA 22'ye oranla bir puanlık düşüş yaşadı. Geçen sezon 34 maçta sadece 11 gol atması da bu düşüşte hiç şüphesiz etkili oldu.
Kevin De Bruyne, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski ve Karim Benzema ile birlikte 91 reytingi paylaşan Messi, hala oyunun en iyilerinden biri.
Gerçek dünyanın bir yansıması gibi görünen oyunda hızı önemli ölçüde düşen Messi, yine de üst düzey bir top sürme becerisine sahip.
Messi'nin FIFA 23 reytinglerini aşağıda daha detaylı görebilirsiniz.
Özellik
Puan
HIZ
81
ŞUT
89
PAS
90
TOP SÜRME
94
DEFANS
34
FİZİK
64
GENEL
91
Lionel Messi'nin FIFA reyting geçmişi
Messi'nin reytingi bu sene iki puan düşerken, şu ana kadarki en yüksek düşüşünü yaşadı. FIFA 06'daki ilk reytingi sadece 78 olan Messi, bir sonraki oyun olan FIFA 07'de 84 reytingi görmüştü. İlk +90 reytingini FIFA 09'da gören Messi, o dönemden bu yana her zaman 90'ın üzerinde kalmayı başardı. FIFA'da aldığı en yüksek puan 94 olan Messi, oyunun tarihinin en iyilerinden biri.
Oyun
Puan
FIFA 06
78
FIFA 07
84
FIFA 08
86
FIFA 09
90
FIFA 10
90
FIFA 11
90
FIFA 12
94
FIFA 13
94
FIFA 14
94
FIFA 15
93
FIFA 16
94
FIFA 17
93
FIFA 18
93
FIFA 19
94
FIFA 20
94
FIFA 21
93
FIFA 22
93
FIFA 23
91