Lionel Messi’nin FC27 puanı büyük şaşkınlık yarattı

EA Sports FC, FC27 için en önemli oyuncu reytinglerini açıkladı. Yeni oyunda en yüksek puana sahip iki oyuncu Kylian Mbappé ve Erling Braut Haaland oldu (ikisi de 91).

Bir önceki sürüm olan FC26'da Mbappé, Mohamed Salah ile birlikte hâlâ en iyi oyuncuydu (91). Adı geçen oyuncu ciddi bir düşüş yaşadı ve artık en iyi 27 oyuncu arasında yer almıyor.

Haaland ise biraz yükseldi: geçen sezon reytingi 90'dı, şimdi ise 91. Dikkat çeken bir diğer yükseliş de artık 39 yaşında olan Lionel Messi'de yaşandı; 86'dan 89'a çıktı.

Arjantinlinin yeni reytingi de doğal olarak çok sayıda tepkiye yol açtı. X'te EA Sports FC paylaşımının altına bir kişi, “39 yaşında ve 89 reyting, bunlar gerçekten inanılmaz şeyler” yorumunu yaptı. Bir başkası ise şöyle yazdı: “Gerçekten mi EA? Messi 89 mu? Bu yaşında hâlâ 90 ya da 91, Mbappé ve Haaland'la birlikte.”

Ancak Messi'nin daha düşük bir reytingi hak ettiğini düşünenler de var. Bir kişi, “Messi 89 mu? 86 olmalıydı, Ronaldo'yla aynı” görüşünü dile getirdi. Bir başkası da, “Messi nasıl 89 oluyor? Yedi iyi maç oynadı ve +3 mü alıyor? Bu saçmalık” diye yazdı.

Mbappé ve Haaland'ın hemen arkasında, 90 puan alan dokuz oyuncu daha bulunuyor. Bunlar Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Harry Kane, Michael Olise, Pedri, Lamine Yamal, Thibaut Courtois ve Jude Bellingham.

Yeni oyundaki en iyi Hollandalı ise 88 reytingle Virgil van Dijk oldu. FC27, 25 Eylül'de çıkacak.