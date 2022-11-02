Efsane oyuncunun eski menajeri, Messi'nin 2014'teki Dünya Kupası finalini aklından bir türlü çıkartamadığını söyledi.

Kariyeri boyunca çok sayıda kupa kazanan ve Barcelona formasıyla futbol tarihine damgasını vuran Lionel Messi, yaklaşan 2022 Dünya Kupası öncesinde gözünü bu turnuvaya dikerken, kariyerinde eksik olan tek parçayı tamamlamak için tamamen Katar'a konsantre oldu.

Copa America zaferine dek Arjantin Milli Takımı ile hiçbir başarısı olmayan efsane oyuncunun eski menajeri, Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanma arzusuna ilişkin olarak ilginç bir açıklamaya imza attı.

Soldini ne söyledi?

İlk menajeri Fabian Soldini, Infobae'ye yaptığı açıklamada Messi'nin 2014'te kupayı Almanya'ya kaybetmesini unutmadığını belirtirken, bu durumun Messi için son derece üzüntü verici olduğunun altını çizdi: