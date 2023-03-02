Arjantinli süperstar, hiç beklemediği bir saldırıyla hedef alındı.

Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun ailesine ait bir süpermarkete ateş açılırken Arjantinli süperstara tehdit mesajları gönderildi.

PSG ile Messi arasındaki sözleşme görüşmeleri devam ederken Arjantinli süperstar, ülkesinde şok edici bir gelişme yaşadı.

Ne oldu?

El Pais'in haberine göre; Arjantin'in Santa Fe eyaletinin Rosario şehrinde Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun ailesine ait bir süpermarkete sabah 03:00'te ateş açıldığı aktarıldı.

İki kişi tarafından süpermarkete tam 14 el ateş açıldığı belirtilirken Silahlı saldırganlar, Messi'ye yönelik tehdit içeren bir mesaj bıraktı.

Süpermarkete 14 el ateş ettikten sonra silahlı saldırganlar şu mesajı gönderdi:

"Seni bekliyoruz Messi!"

Ne söylendi?

Saldırı yapıldıktan sonra, mahallede bulunanlar olaya dair bilgileri aktardılar.

Bir mahalle sakini, "Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Silah seslerini duyduğumda televizyon izliyordum.

"Hepimiz duyduk, mahalledeki komşular ne olduğunu görmek için dışarı çıktılar" dedi.

Başka bir mahalle sakini ise, "Duymadım çünkü biraz daha uzakta yaşıyorum, televizyondan öğrendim.

"Ama beni şaşırtmadı. Bu tür saldırılar Rosario'da zaten olağan bir durum" ifadelerini kullandı.

Santa Fe eyaleti Güvenlik Bakanı Claudio Brilloni, yaptığı açıklamada saldırıyı düzenleyenler hakkında hiçbir fikirleri olmadığının altını çizdi.

Brillioni, "Süpermarketin normal şekilde çalışabilmesini sağlayacağız" dedi.