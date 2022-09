Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo'yu yakalaması için Şampiyonlar Ligi'nde kaç gol atması gerekiyor?

Messi, bu sene Şampiyonlar Ligi'ni kaçıracak olan Ronaldo'nun gol rekorunu kırabilecek mi?

Cristiano Ronaldo, bilindiği gibi Manchester United'dan ayrılmak istiyordu, ancak kalmaya devam edecek ve bu, Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'ye rekor kırabileceği bir fırsat yaratıyor.

Manchester United bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak, Cristiano Ronaldo'suz bir Şampiyonlar Ligi, Messi için büyük bir şans çünkü kendisi Paris Saint- Germain formasıyla orada olacak.

Kariyerlerinin en iyi bölümlerini birbirlerine karşı yarışarak geçiren ebedi rakipler, şu anda kıtasal rekabette tüm zamanların gol sıralamasında ilk iki sırada yer alıyor, ancak Messi bu sezon onun rekorunu kırabilecek mi?

GOAL Türkiye göz atıyor...

Messi'nin Ronaldo'nun rekorunu kırmak için kaç gol atması gerek?

Oyuncu Şampiyonlar Ligi Karşılaşması Şampiyonlar Ligi golü Cristiano Ronaldo 183 140 Lionel Messi 156 125

2022-23 Şampiyonlar Ligi grup aşaması 6 Eylül'de başlayacak ve PSG, Serie A devlerinden Juventus'a karşı açılış gecesinde harekete geçecek. Messi, Juventus'tan sonra Benfica ve Maccabi Haifa'ya karşı H Grubu'ndaki diğer maçlarda da başarılı olmayı umacak.

Şu ana kadar yedi kez Ballon d'Or kazanmış olan Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde 125 golü bulunuyor

Daha önce United ve Real Madrid ile beş kez Avrupa'yı fethetmiş olan Ronaldo'nun ise Şampiyonlar Ligi'nde 140 golü bulunuyor

Ancak Manchester United bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalacak.

Messi'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun rekorunu kırma şansı nedir?

Messi, bu sezon önemli bir gol sıralamasının en başındaki Ronaldo'yla aradaki farkı kapatmak konusunda beklenmedik bir fırsat yakaladı.

37 yaşında olmasına rağmen, beş kez Ballon d'Or sahibi olan Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak olması beklenemezdi.

Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılmak istemesinin sebeplerinden birinin bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde yine boy göstermek olduğu konuşuluyordu. Portekizli yıldızın ismi pek çok kulüple anıldı ancak hiçbiriyle bir anlaşma sağlanamadı bu da Ronaldo'nun en az Ocak ayına kadar kulübünde kalacağı anlamına geliyor.

Messi daha önce Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda hiç 15 gol atmadı. Herhangi bir sezondaki en iyi rekoru 2011/12'de elde ettiği 14 gol ve Messi sadece beş kez çift haneli skorlara ulaştı.

Bu Ronaldo'nun rekorunun önümüzdeki yaza kadar yıkılma ihtimalini düşürüyor ancak bu dünyada hayal edilemeyeni bile başarabilecek biri varsa o da Messi'dir ve her an her şey olabilir...