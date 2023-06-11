Lionel Messi'nin Barcelona'ya neden dönmediği belli oldu

Carlos Tevez, Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönmek yerine neden Inter Miami'ye transfer olduğunu açıkladı.

Arjantinli yıldız, PSG'den ayrılıyor

Camp Nou'ya döneceği konuşuluyordu

Ancak MLS'te yeni bir meydan okumayı seçti

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi, PSG ile sözleşme yenilemezken serbest bir oyuncu olarak Barcelona'ya döneceği iddia ediliyordu. Ancak Katalan devinin yaşadığı mali problemler bu transfere engel oldu ve Messi, Inter Miami forması giyecek. Carlos Tevez, Arjantinli yıldızın bu tercihindeki nedeni açıkladı.

NE SÖYLENDİ? ESPN'e konuşan Tevez şunları söyledi: "Bana öyle geliyor ki Leo içinde bulunduğu durumu anlayarak bir karara vardı. Barcelona'ya döndüğünde takım arkadaşlarının maaşından kesinti yapılmasına neden olacak ve yine kötü adam olacaktı. Barcelona onun evi ve dönememek onu herkesten daha çok üzdü. Miami'yi seviyor, kendisi ve ailesi için huzurlu bir ortam olacak. Bu kararı bence doğruydu."

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, Inter Miami ile iki buçuk yıllık bir anlaşma imzaladı ve David Beckham'ın ortağı olduğu kulüpte forma giyecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty

Getty/GOAL

Getty