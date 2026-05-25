Lionel Messi'nin altıncı Dünya Kupası, üzücü vedasının ardından tehlikeye girmiş olabilir

Arjantin için büyük bir talihsizlik: Lionel Messi, Philadelphia Union (6-4) maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Arjantinli yıldız, maçın bitimine 15 dakika kala sahayı terk etmek zorunda kaldı. Üstelik Dünya Kupası kapıda.

MLS maçı, ligin Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlanmadan önceki son maçtı. Muhteşem bir mücadelede Inter Miami, on dakika içinde 0-2 geriye düştü. Üç dakika sonra ev sahibi takım tepki gösterdi. Messi ortaladı ve Germán Berterame skoru 1-2'ye getiren golü attı.

Philadelphia, farkı anında yeniden açtı. Bruno Damiani skoru 1-3'e getirdi, ardından Luis Suárez hızlı bir şekilde skoru 2-3'e taşıdı. İlk yarı bitmeden Inter Miami skoru 3-3'e getirdi. Messi ikinci asistini yaptı ve Berterame'yi pozisyona soktu; Berterame tereddüt etmeden sert bir vuruşla golü attı.

Inter Miami, devre bitmeden öne geçti. Suárez, sahadaki kaostan yararlanarak skoru 4-3'e getirdi. Bu üstünlük uzun sürmedi, çünkü VAR'ın müdahalesi sonucunda Philadelphia penaltı kazandı. Milan Iloski penaltıyı gole çevirerek skoru 4-4'e getirdi.

Messi, maçın bitimine yirmi dakika kala hamstringine dokundu ve ardından kendisi oyundan çıkmak istedi. Arjantinli forvet, hayal kırıklığıyla hemen soyunma odasına gitti. Yaralanmanın ciddiyeti hakkında henüz bir bilgi yok.

Maçın bitimine on dakika kala Suárez hat-trick'ini tamamladı ve Inter Miami, gollü bir mücadelede galibiyete doğru ilerliyor gibi görünüyordu. Sonunda Rodrigo De Paul skoru 6-4'e getirdi.

22 gün sonra Arjantin, Dünya Kupası'na başlayacak. Messi'nin önlem olarak mı oyundan çıkarıldığı yoksa ciddi bir sakatlık mı geçirdiği şimdilik belirsiz. Messi'nin, Cristiano Ronaldo gibi, altıncı Dünya Kupası'nı oynayabilmesi umuluyor.