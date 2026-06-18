Lionel Messi'nin ailesi, babası Jorge Messi (68) hakkında endişe verici bir sağlık güncellemesi paylaştı

Lionel Messi’nin babası Jorge Messi (68), sağlık sorunları yaşıyor. ESPN’in Arjantin şubesi bunu Çarşamba günü duyurmuştu, ancak aile şimdi bir açıklama yoluyla bunu doğruladı.

“Messi ailesi, Jorge Messi’nin şu anda sağlık sorunları yaşadığını bildiriyor. Kendisi şu anda tıbbi gözetim altında ve iyileşme süreci iyi gidiyor,” diye başlıyor açıklama.

“Son saatlerde dolaşan haberler, söylentiler ve spekülasyonlar göz önüne alındığında, aile, bazı kişilerin ailenin son derece özel bir meselesini ele alırken sergilediği duyarlılık, saygı ve gizlilik eksikliği konusunda derin endişelerini dile getirmek istemektedir.”

“Aile ayrıca, Jorge’nin durumu ile ilgili doğru ve kesin bilgilere yalnızca Jorge’nin yakın ailesinin sahip olduğunu açıklığa kavuşturmak istemektedir. Bu nedenle, doğrudan aileden ve resmi kanallarından gelmeyen her türlü yorum, açıklama veya bilgi, geçerli veya doğru kabul edilmemelidir.”

“Böyle zamanlarda sorumluluk, ihtiyat ve insancıllık gösterilmesini rica ediyoruz. Bir kişinin sağlığı ve sevdiklerinin huzur ve sükûneti, spekülasyon veya sorumsuz medya ilgisinin konusu olmamalıdır.”

“Bize iletilen sevgi, saygı ve endişe ifadelerini içtenlikle takdir ediyoruz ve bu süreç boyunca Jorge’nin – ve tüm ailesinin – mahremiyetine, gizliliğine ve kişisel alanına saygı gösterilmesini rica ediyoruz.”

“Konuyla ilgili olası güncellemeler, zamanı geldiğinde aile tarafından uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Lionel Messi ise Salı gecesi Çarşamba sabahına karşı Cezayir’e attığı ilk golün ardından gözle görülür şekilde duygulandı. Maçtan sonra bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Neden ağladım? Bunun futbolla hiçbir ilgisi yoktu.”