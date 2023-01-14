Arjantinli süperstarın Dünya Kupası zaferinden sonra giydiği formaya çılgınca bir ilgi var.

Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra PSG'yle çıktığı ilk Ligue 1 maçındaki forması açık artırmaya çıktı.

Arjantinli süperstarın formasının fiyatı her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

Messi, Arjantin'i Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda zafere taşıdı ve PSG'ye bir kahraman olarak döndü.

Döndüğünde Ligue 1 devininden bir süre izin aldı ve kazandığı zaferin tadını doyasıya çıkardı.

Ne oldu?

Bu ayın başında PSG'nin Angers'ı 2-0 yendiği maçta galibiyet golünü atarken resmi olarak futbola güçlü bir şekilde döndüğünü gösterdi.

Ve Arjantinli yıldızın giydiği 30 numaralı forma ise MatchWornShirt.com'a özel müzayedede ile satılığa çıktı.

Bir kolunda GOAT yazılan ve dünyanın en iyi oyuncusu seçilen Messi'ye bir saygı ifadesi gibi sunulan forma daha şimdiden 20.000 Euro'ya ulaştı ve ilgili tarafların teklif vermesi için sadece iki gün kaldı.

Tüm PSG kadrosunun formalarının bulunabileceği MatchWornShirt.com'da düzenlenen müzayede, 15 Ocak Pazar günü Parislilerin ligde Rennes ile karşılaşacağı gün sona eriyor.

PSG ile Messi'nin sözleşme uzatmak için görüşmelere başladığı iddia ediliyor ve taraftarların, en azından bir sezon daha Arjantinli süperstarı izleyecekleri vurgulanıyor.

Messi; Parc Des Princes stadyumunda kalmaya karar verirse sezon başına 30 milyon Sterlin gibi büyük bir miktar alacağı bildiriliyor.

Ancak Messi'nin potansiyel yeni anlaşması, uzun süredir rakibi olan Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'da kazandığıyla kıyaslandığında çok az kalıyor.

Portekizli süperstar, Suudi Arabistan'da kaldığı her sezon için 200 milyon Euro kazanacak.