Lionel Messi neden kart görmedi? Bas Nijhuis, FIFA’nın olası açıklamasını ortaya koyuyor

Lionel Messi, Cezayir ile oynanan ilk grup maçı sonrasında gündeme geldi; sadece attığı üç golle sergilediği olağanüstü performans nedeniyle değil, aynı zamanda Aïssa Mandi’ye yaptığı tartışmalı faul nedeniyle de. Hakem Bas Nijhuis, “Vandaag Inside Oranje” programında bu durumu ele alıyor.

Nijhuis kendi görüşünü net bir şekilde ortaya koyuyor: Arjantinli süper yıldız cezalandırılmalıydı. “Bunu böyle gördüğünüzde şunu söylersiniz: Bu açıkça kırmızı kartlık bir durum, değil mi?” diye söze başlayan Nijhuis, Hollanda’da ve UEFA’da da bu konuda aynı şekilde düşünüleceğini belirtiyor.

49 yaşındaki hakem, Messi’nin nasıl cezasız kaldığını ve hatta sarı kart bile almadığını yüksek sesle sorguluyor. “Sarı kart bile almadı, değil mi? Sadece faul düdüğü çaldı.”

Nijhuis’e göre VAR devreye girmeliydi. “VAR olarak hakeme, en azından sarı kart gösterilmesi için bir kez daha bakmasını söyleyebilirdin. Oysa şimdi hiçbir şey yapılmıyor.”

Yine de Nijhuis, UEFA kurallarını örnek göstererek bu kararı açıklamaya çalışıyor. Olası açıklamanın merkezinde “brutality”, yani “acımasızlık” kavramı yer alabilir.

"FIFA’da, bir oyuncuya kırmızı kart gösterdiğinizde bunun gerçekten kırmızı kart olması gerektiğini söylüyorlar. Bence burada da durum bu; yani ‘Burada yeterince ‘brutality’ yok’ diyorlar," diye devam ediyor.

“Oyun kurallarında yazanlara göre, FIFA şu şekilde bir açıklama yaparak bu durumdan biraz paçayı sıyırabilir: ‘Bu brutalite değil. Onu çabucak çekip uzaklaştırıyor ve tam anlamıyla üzerine atılmıyor’,” diyor Nijhuis, FIFA’nın olası açıklaması hakkında.

“Buna katılmıyorum. Bence biz Hollanda’da – ve hakem başkanımız Van Meenen de – düğmeye basılmasını ve ‘Bir dakika gel’ denmesini istiyoruz. Benim hissiyatım bu. Bu konuda ben de biraz şaşırdım.”