Lionel Messi ne kadar kazanıyor? Lionel Messi'nin net değeri ne kadar?

2005'ten beri oynadığı Barcelona'da sessizce servetini büyüten Arjantinli yıldız, dünyanın en çok kazanan sporcularının başında geliyor.

Bu sezon, Andres Iniesta'nın ayrılmasının ardından 'nin 'da kaptanlık görevini üstlendiği ilk sezon olacak.

Arjantinli yıldız, geçtiğimiz kasım ayında Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşme uzatmasıyla birlikte 'nın en çok kazanan futbolcusu oldu.

Peki, şu anda Messi'nin net değeri ne kadar? Kesin bir rakam elde etmek zor olsa da, gündeme gelenlerden bir veri elde edilebilir ve kazancı, rakibi ile karşılaştırılabilir.

Lionel Messi'nin net değeri ne kadar?

Messi'nin net değerinin 200 milyon sterlin ile 230 milyon sterlin arasında olduğu tahmin ediliyor ve muhtemelen Ronaldo'nunkinden bir tık daha düşük olduğu düşünülüyor. Bu rakamlar, özellikle ticari girişimleri kamuya geniş çaplı olarak açıklanmadığı için teoride kalıyor.

Forbes, Messi'yi 2018'deki dünyanın en çok kazanan 100 ünlü ismi listesinde 2. sıraya koyarken yıllık gelirini 112 milyon dolar olarak göstermiş ve dünyanın en yüksek gelirli futbolcusu olarak göstermişti. Aynı zamanda Ronaldo'nun 4 milyon dolar; Neymar'ın ise 12 milyon dolar önünde yer almıştı.

Messi'nin yeni maaş paketi, onu önümüzdeki birkaç yıl içinde gezegendeki en zengin aktif sporcular arasında tutacak.

Lionel Messi ne kadar kazanıyor?

Messi'nin yeni sözleşmesinin haftalık 500 bin sterlin değerinde olduğu söyleniyor. Farklı vergi kuralları ve bonuslar nedeniyle tam olarak karşılaştırmak zor; ama muhtemelen Avrupa'da Neymar'ın ardındaki en yüksek maaşlı ikinci oyuncu Messi. Sözleşmesini yenilemeden önce Messi'nin haftalık olarak yaklaşık 336 bin sterlin kazandığı düşünülüyordu.

Avrupa dışında Messi kadar kazanan yalnızca 2 futbolcu var: Oscar ve Ezequiel Lavezzi.

İroniktir ki Messi, sözleşmesindeki yeni koşullar için Neymar'a teşekkür borçlu. Zira Neymar'ın PSG'ye transferi yalnızca Barcelona'ya büyük bir meblağ kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda masraflarını da kulübün omuzlarından almış oldu.

Neymar'ın takımdan ayrılmasıyla Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu , Messi'nin yeni maaşının UEFA tarafından tavsiye edilenin üstünde olacağını açıklamıştı: "Ligue de Football Professionnel ve UEFA bazı tavsiyelerde bulunuyor ama kimsenin bir tavan ücret belirlediği yok. Tavsiye edilenin üstünde maaş ödediğimiz doğru; ama önemli olan sürdürülebilirlik. Biz bu maaşları karşıyalacak güçteyiz."

Lionel Messi'nin kimlerle sponsorluk anlaşması var?

Ronaldo gibi Messi'nin de sıralanamayacak kadar birçok sponsorluk anlaşması var; ancak en önemlisi kramponlarının yapımcıları. Sürekli kıyaslandığı rakibi Ronaldo, Nike ile sahalara çıkarken Mesii de Adidas ile sahaya çıkıyor.

Ronaldo'nun 2016'da Nike ile yaptığı "ömür boyu" diye gündeme gelen ve 1 milyar dolar değerindeki sözleşmenin ardından Messi'nin de Adidas ile bir benzerine imza attığı söylendi. Sözleşmenin şartları net olarak açıklanmasa da İspanya medyası Messi'nin Adidas ile ömür boyu bir sözleşme yaptığını öne sürdü.

Messi ayrıca Pepsi, Gillette ve Türk Hava Yolları ile öne çıkan kampanyaların bir parçası oldu.

Lionel Messi'nin futbol dışında yaptığı işler ne?

Messi, yeşil sahaların dışındaki hayata çok fazla ilgi duymayan, saf bir futbolcu imajına sahip bir isim. Farklı girişimlerde bulunma ve kendi markasını yaratma konusundaki isteksizliği de bir şekilde sponsorlar için çekici bir özellik haline geldi.

Ronaldo gibi iç çamaşırı, ayakkabı ve parfüm gibi şeyler üretmedi; ancak Messi de mülkiyete yatırım yaptı. Mesela 'de doğduğu Rosario kentinde "Azahares del Parana" (etrafı çevrili güvenlikli site) isimli bir projeye yatırım yaparken şehir merkezinde de apartman inşa etti.

Lionel Messi'nin yaptığı hayır işleri neler?

Tıpkı ticari girişimlerinde olduğu gibi Messi'nin hayır işleri de hatırı sayılır ölçüde; aynı zamanda güvendiği kaynaklarla birlikte hareket ediyor. Antonella Roccuzzo ile evlendiğinde düğün hediyeleri yerine kendine ait Leo Messi Vakfı'na bağış yapılmasını istemişti.

Messi'nin desteklediği girişimler genellikle sağlık ve savunmasız çocuklarla ilgili. Ayrıca 2004'ten beri birlikte çalıştığı UNICEF'ın 2010'da elçisi olarak seçilmişti.

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Lionel Messi'nin sosyal medyada kaç takipçisi var?

Messi, Facebook ve Instagram'da son derece popüler sayfalara sahip; ancak kişisel bir Twitter hesabına sahip değil. Bunun yerine sponsoru Adidas tarafından yürütülen bir "Team Messi" hesabı var.

Sosyal medyadaki varlığına gelince Ronaldo'nun ardından ikinci sırada yer alıyor. Messi, 90 milyon beğeni ile Facebook'ta en popüler ikinci sporcu. Instagram'da ise 112 milyon takipçi ile Ronaldo, Dwayne Johnson ve Neymar'ın arkasında 4. sırada bulunuyor.