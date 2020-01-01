Lionel Messi: Maçları seyircisiz oynamak zor olacak

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı son aylarda futbolda yaşanan gelişmelerle ilgili düşüncelerini paylaştı.

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Kariyerinde altı kez Ballon d'Or ödülüne layık görülen Arjantinli yıldız, ile sayısız başarılar yaşadı.

Bu sezon da Messi'nin önderliğindeki Barcelona, 'da en yakın rakibi 'in önünde liderlik koltuğunda oturuyor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

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32 yaşındaki oyuncu, bir giyim firmasının konuğu oldu ve futbolda yaşanan zorunlu gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Lionel Messi'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Böyle bir durumu tahmin etmiyordum"

Dürüst olmak gerekirse salgının bu denli etki yaratacağını tahmin bile etmiyordum. Böyle farklı bir durum altında bu kadar çok belirsizlikle yaşamak hiç kolay değil. En yakın zamanda normale dönmek istiyoruz.

"Maçları seyircisiz oynamak zor olacak"

La Liga'da sezonun seyircisiz tamamlanacak olması bazı zorlukları da beraberinde getirecek. Boş stadyumlar önünde futbol oynamaya hazırlanmamız gerekiyor. Seyircisiz maçlar futbolda nadir karşılaştığımız bir durum ama geri döndüğümüz takdirde böyle şeyler olması çok normal.

"Farklı bir tecrübe yaşayacağız"

Zihinsel güç ve dayanıklılık spor için sanıldığından çok daha önemli. Sporcuların her maça hazırlanması için gerekli bir şey. Maçlar yeniden başladığında hazırlanmak için vaktimiz olacak. Teknik olarak aynı sezona devam edeceğiz ama oyunculara ve takımlara farklı bir tecrübe olarak gelecek.

"Geleceği düşünmek çok daha iyi"

Kupa Amerika'nın ertelenmesi büyük bir hayal kırıklığı yaşattı ama mantıklı bir karardı. Bu kupa benim için çok önemli bir organizasyon ve her seferinde oynarken büyük bir heyecan duyuyorum. Bu yılı geride bırakacağımızı düşünmek zor ama gelecek hakkında düşünmek çok daha iyi.