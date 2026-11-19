Miami'de maaşların kralı yine Messi

Major League Soccer'ın mali tablosunda Messi'nin üstünlüğü sürüyor. Yıldız oyuncunun garanti ücreti 28,33 milyon dolar gibi çarpıcı bir düzeye ulaştı. MLS Oyuncular Birliği'nin 2026'da açıkladığı son rakamlara göre Arjantinli yıldızın garanti kazancı, bir yıl önce bildirilen 20,45 milyon dolara kıyasla önemli ölçüde arttı. Ancak bu rakamlar sözleşmesinin yalnızca futbolculuktan elde ettiği gelir kısmını yansıtıyor. Ticari anlaşmaları ve 2028 sözleşme uzatması da hesaba katıldığında toplam yıllık gelirinin 80 milyon dolara yakın olduğu tahmin ediliyor.

Inter Miami'nin Dünya Kupası şampiyonu Messi'nin çevresinde güçlü bir takım kurma kararlılığı, kulübün toplam takım harcamasını rekor düzeydeki 59,37 milyon dolara çıkardı. Deneyimli orta saha oyuncusu Casemiro'nun sezon ortasında gelişiyle artan bu yatırım sayesinde kulüp, ligdeki diğer 29 takımın 25'inin iki katından fazla harcama yaptı.

Bu benzeri görülmemiş harcamaya rağmen Inter Miami, normal sezonu Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bitirdi. Takım, yalnızca 24,97 milyon dolarlık maaş bütçesiyle Supporters' Shield'ı kazanan Nashville SC'nin gerisinde kaldı.

10 milyon dolar barajını aşan oyuncuların sayısı artıyor

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Messi kazanç bakımından hâlâ ayrı bir seviyede olsa da Kuzey Amerika'da sekiz haneli maaş alan tek oyuncu artık o değil. Garanti ücreti en az 10 milyon dolar olan oyuncuların sayısı beşe yükseldi.

Chicago Fire forveti Robert Lewandowski, 19,51 milyon dolarlık kazancıyla Messi'yi takip edenler arasında başı çekiyor. Onu 13,94 milyon dolarla Orlando City'den Antoine Griezmann izliyor. ESPN'in verilerine göre bu grubu, 11,25 milyon dolar kazanan LAFC'li Son Heung-Min ile 10,81 milyon dolar kazanan Atlanta United'lı Breel Embolo tamamlıyor.

Ligin zirvesindeki kazanç yoğunluğu, takımların toplam maaş bütçelerine de yansıyor. Chicago Fire, 41,29 milyon dolarlık harcamasıyla Miami'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Atlanta United, LA Galaxy ve LAFC de 32 milyon doları aşan maaş bütçeleriyle onları yakından takip ediyor.

MLS genelinde maaşlar yükseliyor

Ligin mali büyümesinden yalnızca yıldızlar yararlanmıyor. Tüm oyuncuların ortalama garanti ücreti 746.936 dolara yükseldi. Bu, önceki yıla göre %18'lik bir artış anlamına geliyor ve ligin orta gelir grubundaki oyuncuların da daha fazla kazandığına işaret ediyor. MLS genelinde şu anda 150 oyuncu yılda en az 1 milyon dolar kazanıyor.

Medyan maaş da %6,4 artarak 360.042 dolara çıktı. Bu rakam, en yüksek maaşlar hızla artarken ücret skalasının alt sıralarındaki oyuncuların kazançlarının daha sınırlı ölçüde yükseldiğini gösteriyor.

Harcama sıralamasının diğer ucunda ise toplam 12,64 milyon dolarlık maaş bütçesiyle ligin en az harcama yapan kulübü Philadelphia Union yer alıyor. Kulübün genç yıldızı Cavan Sullivan'ın garanti kazancı şu anda 614.000 dolar. Bu rakam, ligin yetişen yerli yetenekleriyle en çok kazanan yabancı yıldızları arasındaki farkı gözler önüne seriyor.