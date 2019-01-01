Lionel Messi, La Liga tarihinin en çok maç kazanan futbolcusu oldu
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Arjantinli yaşayan efsane Lionel Messi, bir ilke daha imza attı.
Barça, La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti ve ikinci sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Takımının 2. golünü atan Messi bu maçla birlikte bir rekor kırdı.
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31 yaşındaki yıldız, Barcelona formasıyla 335. lig galibiyetine imza attı ve La Liga rekorunu eline geçirdi. Rekorun önceki sahibi, Real Madrid'le 334 zafer yaşayan Iker Casillas'tı.
Lionel Messi, Atletico Madrid maçının öncesinde La Liga'da Mart ayının en iyi oyuncusu ödülünü aldı.