Lionel Messi, La Liga rekoru kırdı

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Mallorca deplasmanında attığı golle rekorlarına yenisini ekledi.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 'da maçlar başladı. Ezeli rakibi ile şampiyonluk için çekişen , 28. hafta maçında deplasmanda Mallorca'yı 4-0 yendi.

Takımın süper yıldızı Messi maçtaki iki asistini son dakikada attığı golle süsledi. Bu sezonki 20. golüne ulaşan 32 yaşındaki forvet, böylece La Liga'da üst üste 12 sezonda 20 gol barajını aşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Braithwaite ve Jordi Alba'nın gollerinde pası veren isim olan Messi, 14 asist ile bu alanda da zirvede yer alıyor.