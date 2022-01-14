PSG'nin ülkesi Arjantin'de yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan ve 22 Aralık'tan bu yana forma giymeyen yıldızı Lionel Messi, sahalara dönmek için sabırsızlanıyor.

Ligue 1'e beklentilerin altında bir başlangıç yapan Messi, sezonun ikinci yarısında atacağı gollerle takımının şampiyonluk yürüyüşüne daha fazla katkı yapmak istediğini söyledi.

Messi ne söyledi?

Instagram'dan yayımladığı mesajda hastalığı atlatmak istediğini belirten efsane oyuncu, sahalara yüzde 100 performansla dönmek istediğini söyledi:

"Bildiğiniz gibi bir süredir koronavirüs taşıyordum. Gelen tüm destek mesajları için teşekkür ederim. Sizlere şu anda iyi olduğumu ve hastalığın beklediğimden daha uzun sürdüğünü söylemek istiyorum ama neredeyse iyileştim ve geri dönmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yıl kolay başlamadı ama umarım çok yakında birbirimizi tekrar görebiliriz"

Ligde bekleneni veremedi

PSG'nin oyunculara verdiği izni ülkesine dönerek değerlendiren Messi, burada virüs kapmıştı. Messi'nin kaptığı virüsün katıldığı bir partideki yerel bir DJ aracılığıyla olduğu öne sürülürken, söz konusu DJ bu iddiaları reddetmişti.

Hastalığı nedeniyle Fransa'ya dönüşü geciken Messi, o günden bu yana hastalığı atlatmaya çalışıyordu.

Bu sezon transfer olduğu PSG'de ligde 11 maça çıkan Messi, bir gol atarken dört de asist yapmıştı. Yerel ligde kariyerinin en düşük skorları sezonunu geçiren Messi, Şampiyonlar Ligi'nde ise beklentileri karşıladı.

PSG için oynadığı beş Devler Ligi maçında beş gol atan Messi, takımının gruptan çıkmasına katkı yaptı.

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