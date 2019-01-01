Lionel Messi kaç frikik golü attı? 2019-2020 sezonunda frikikten kaç tane golü var?

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin kariyerinde kaç tane frikik golü var?

'nın Arjantinli yıldızı 'nin son yıllardaki frikik gollerinin sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Lionel Messi, Barcelona'da kaç frikik golü attı?

Kariyerinde Barcelona'dan başka bir takımda forma giymeyen Lionel Messi, Katalan devinin forması altında çıktığı resmi maçlarda 44 frikik golüne imza attı.

Lionel Messi, Milli Takımı ile kaç frikik golü attı?

Milli takımdaki performansı her zaman eleştiri konusu olan Messi, mavi-beyaz formayla sahada bulunduğu mücadelelerde ise 6 frikik golü attı.

Lionel Messi kaç frikik golü attı?

Messi, Barcelona ve Arjantin Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmalarda toplam 50 frikik golü kaydetti.

Arjantinli yıldızın attığı frikik gollerinin sezonlara göre dağılımı şu şekilde:

SEZON GOL SAYISI 2004-2005 0 2005-2006 0 2006-2007 0 2007-2008 0 2008-2009 1 2009-2010 2 2010-2011 1 2011-2012 3 2012-2013 6 2013-2014 4 2014-2015 2 2015-2016 9 2016-2017 5 2017-2018 7 2018-2019 8 2019-2020 2

*Liste 30 Ekim 2019 tarihinde güncellenmiştir...