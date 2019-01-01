Lionel Messi istediği takdirde sezon sonuda Barcelona'dan ayrılabilir

Lionel Messi’nin Barcelona ile olan sözleşmesinde fesih maddesi olduğu ortaya çıktı.

ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Lionel Mess, arzu ettiği takdirde bu sezonun sonunda kulüpten ayrılabilir.

Kariyeri boyunca 5 kez Ballon d’Or ödülü kazanan Arjantinli süper yıldız, son olarak 2017 yılında sözleşmesini yenilemişti.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu sık sık Messi’nin sözleşmesini uzatmak istediklerini söylese de henüz imzalar atılmadı.

Öte yandan Messi’nin mevcut sözleşmesinde bu sezonun sonunda takımdan ayrılmasını sağlayacak bir maddenin olduğu öğrenildi.

Söz konusu maddeye göre Messi her yılın 30 Haziran’ında sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme imkanına sahip.

Ancak bu madde, Barcelona tarihinde bir ilk olma niteliği taşımıyor.

Daha önce Barça efsaneleri Carles Puyol, Andres Iniesta ve Xavi gibi isimlere de kulüp tarafından aynı hak tanınmıştı.

Barcelona şimdilerde tıpkı bu futbolcular gibi Messi’nin de sadakatini göstererek fesih maddesini kullanmamasını umuyor.

Yeni sezona sakatlıkla başlayan Messi geçtiğimiz sezonda çıktığı 50 resmi maçta 51 gol atarak yine herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

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Başkan Bartomeu son olarak geçtiğimiz şubat ayında Messi’nin uzun yıllar daha Barcelona formasını giymesini istediklerini söylemişti.

Messi’nin kariyerini noktalamadan önce Newell’s Old Boys forması giyebileceği konuşuluyor.

Daha önce bu ihtimal hakkında konuşan Messi, “Bir gün yeniden Newell’s Old Boys’ta oynamak isterim ama bu kolay olmayacaktır. Çünkü bu tamamen ’e dönmem anlamına geliyor. Bu kararı verirken çocuklarımı da düşünmem gerekiyor. Oğlum Thiago büyüdü. O da bizimle karar veriyor. Gelecekte neler olacağını bilmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.