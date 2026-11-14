Lionel Messi, Inter Miami'nin River Plate ile Buenos Aires'te oynayacağı tarihi sezon öncesi hazırlık maçı için 19 Ocak'ta Estadio Monumental'e dönecek

Inter Miami kaptanı Lionel Messi, Major League Soccer ekibinin sezon öncesi hazırlık maçında River Plate ile karşılaşacağı 19 Ocak'ta Estadio Monumental'e dönecek. Buenos Aires'teki bu maç, sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin Arjantin topraklarında ilk kez bir kulüp maçına çıkmasına sahne olacak.

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Arjantinli efsane ülkesine dönüyor

Arjantin kulübünün sosyal medya hesaplarından duyurulan ocak ayındaki karşılaşma, Messi'yi ülkesi adına 29 maça çıktığı stadyuma geri götürecek. Buradaki son maçını 6 Ekim'de Benin'e karşı 3-0 kazanılan mücadelede oynadı. Messi, bu maçta 208. ve son kez millî formayı giyerken 126. golünü attı. Bu vedadan önce ev sahibi kulübün başkanı Stefano Di Carlo, ona onursal üyelik kartı, plaket ve adının yazılı olduğu bir forma takdim etti.

Daha önce dört farklı kulüple karşılaştı

Ekim ayındaki törende, oyun kurucunun 21 yıllık millî takım kariyerinde 2021 ve 2024 Copa América zaferlerinin yanına ülkesini üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdığı 18 Aralık 2022 tarihine de atıfta bulunuldu. Ocak ayındaki ziyaret, Messi'nin ülkesinde bir kulüp maçına ilk çıkışı olacak. Ancak forvet, daha önce başka yerlerde ülkesinden takımlarla dört kez karşılaştı.

Barcelona formasıyla 2009 Kulüpler Dünya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nde Estudiantes'i yendi. Ardından Aralık 2015'te Japonya'daki finalde, 38 lig ve dört Copa Libertadores şampiyonluğu bulunan Marcelo Gallardo'nun takımıyla karşılaştı. Luis Enrique yönetimindeki Barcelona, Messi'nin 36. dakikada açılış golünü attığı ve Luis Suarez'in ikinci yarıda iki gol kaydettiği maçı 3-0 kazandı. Messi ayrıca 2018 Joan Gamper Kupası'nda Boca Juniors'ı yendi, 2024'te ise Florida'da çocukluk kulübü Newell's Old Boys ile 1-1 berabere kaldı.

Inter Miami, golcü yıldızının etrafında şekilleniyor

2023'te Inter Miami'ye katılan ve sözleşmesini 2028 sezonunun sonuna kadar uzatan deneyimli futbolcu, kulübü 2023 Leagues Cup ve 2024 Supporters' Shield şampiyonluklarına taşıdı. Eylül 2026'da kulüp tarihinde 100 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Ardından normal sezonda attığı 26 golle üst üste ikinci kez Altın Ayakkabı'yı kazanarak bir rekora imza attı.

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Forvet, ödülü üst üste üç yıl kazanan ilk oyuncu olmayı hedeflerken bu hafta başında 2026 lig MVP ödülünün finalistleri arasında da gösterildi. Arjantin'in başkentinde bir maç oynanması, ABD ekibinin daha önce Peru, Ekvador, Kolombiya ve Porto Riko'ya gitmesini sağlayan uluslararası sezon öncesi hazırlık stratejisinin devamı niteliğinde.

Yıldızlarla dolu kadro maça hazırlanıyor

Başlama saati ve bilet ayrıntıları henüz kesinleşmemiş olsa da Miami, Casemiro, Rodrigo De Paul, Suarez, Nicolas Otamendi ve Thiago Almada'nın kaptanlarıyla birlikte bu seyahate katılmasını bekliyor. Karşılaşma, River Plate'in lig takvimine hazırlanmasına yardımcı olurken konuk ekip için de önemli bir hazırlık maçı olacak. Güney Amerika ziyaretinin ardından Inter Miami, 2027 lig sezonundaki ilk maçını FC Cincinnati'ye karşı 19 Şubat'ta Nu Stadium'da oynayacak.