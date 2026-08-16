Lionel Messi, Inter Miami’de büyük bir hata yaptı ve takım farklı skorla yenildi

Inter Miami, cumartesiyi pazara bağlayan gece Nashville SC’ye farklı mağlup oldu. Nashville’de Lionel Messi’nin takımı sahadan 4-1 yenilgiyle ayrıldı. Arjantinli yıldız oyuncu bir penaltıyı kaçırdı.

Ev sahibi ekip henüz 15. dakikada öne geçti. Andy Najar, sert bir ortayı arka direkte şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.

Beş dakika sonra Luis Suárez’in ceza sahasında düşürülmesinin ardından Messi, takımına beraberliği getirme şansı yakaladı.

Arjantinli yıldız 11 metrede topun başına geçti, ancak sol köşeye doğru zayıf bir vuruş yaptı ve top rahatlıkla kurtarıldı. Dönen topta Reguilón golü attı, fakat ceza sahasına erken girdiği için sevinç yarım kaldı.

Sonuçta Inter Miami, oyunun gidişatına rağmen yine de eşitliği sağladı. Telasco Segovia, rakibinden harika sıyrıldı ve uzak köşeye klas bir vuruşla golünü attı.

Ancak ikinci yarıda Nashville, Inter Miami’ye tamamen üstünlük kurdu. Hany Mukhtar’ın (iki kez) ve Sam Surridge’in golleriyle skor tabelasında 63. dakikada 4-1’lik sonuç oluştu.

Nashville, bu galibiyet sayesinde Doğu Konferansı’nda zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kulüp, 19 maç sonunda 43 puana ulaştı. Inter Miami ise aynı sayıda maçta topladığı 38 puanla ikinci sırada yer alıyor.