Lionel Messi, Inter maçında oynayabilecek mi? Valverde'den açıklama...

Barcelona'nın Inter ile oynayacağı kritik mücadele öncesi Lionel Messi'nin durumu belirsizliğini koruyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Çarşamba günü 'i ağırlayacak olan 'da sakatlığı bulunan 'nin durumu merak konusuydu.

Üst üste geçirdiği sakatlıklar nedeniyle sezona sıkıntılı bir başlangıç yapan Arjantinli yıldız, son olarak ile oynanan maçta üst bacak adalesinden bir sakatlık geçirmişti.

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Yapılan ilk kontrollerde Messi'nin sahalardan 3 hafta kadar uzak kalabileceği konuşuluyordu ancak yıldız futbolcu sahalara beklenenden daha kısa sürede dönebilir.

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, dev maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Messi'nin durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Messi'nin durumunu son antrenmanda tekrar gözden geçireceğiz. Şunu tekrar edeyim ki herhangi bir risk almayacağız. Pazartesi günü yaptığımız antrenmanın yarısında takımla birlikte çalıştı. Bugün yapacağımız son antrenmanı tamamlayıp tamamlayamayacağını göreceğiz ve buna göre bir karar vereceğiz."

Valverde, sakatlığı bulunan bir diğer oyuncu Ousmane Dembele'nin de durumuna son antrenmanda karar verileceğini belirtti.