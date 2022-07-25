Arjantinli yıldız ile İspanyol savunmacının Paris'teki ilk anlaşmazlıkları kameralara yansıdı.

Lionel Messi, PSG antrenmanı esnasında kendine müdahalede bulunan Sergio Ramos'a oldukça sinirlendi.

Ligue 1 devine imza atmadan önce Barcelona forması giyen Messi ile Real Madrid arması taşıyan Sergio Ramos, 16 yıl boyunca birbirlerine kıyasıya rakiplerdi.

İkilinin El Clasico'daki rekabetine futbolseverler alışık ancak bu kez aynı forma altında ters düştüler.

Messi ile Ramos ne yaşadı?

Geçtiğimiz yaz Barcelona ile Real Madrid'den ayrılan iki yıldız, Paris Saint-Germain çatısı altında buluştu.

2021 yaz transfer döneminden bu yana futbol dünyasında büyük değişimler yaşandı ama Messi ile Ramos değişmedi.

Messi angry and arguing with Ramos after he tackled Messi hard in training 😬 pic.twitter.com/dMRXDqzHEU — Xabhi ✪ (@FCB_Lad) July 24, 2022

Sergio Ramos, PSG antrenmanı esnasında Lionel Messi'ye müdahalede bulunmaya çalıştı ve yedi Ballon d'Or sahibi oyuncuyu tökezletti.

Lionel Messi oynamaya devam etse de golünü attıktan hemen sonra Sergio Ramos'a sert bir bakış attı. Arjantinli yıldız, takım arkadaşının bu hareketine sinirlenmiş gibi görünüyordu.

Messi, Barcelona'ya dönebilir mi?

Lionel Messi, Ligue 1'de kendine yeni bir sayfa açmış olsa da efsanesi olduğu kulüple ilgili hikayesi hala son bulmuyor.

Barcelona Başkanı Joan Laporta geçtiğimiz günlerde ESPN'e Arjantiliye borçlu olduğunu söyledi: "Messi her şey demektir."

"Barça için muhtemelen tarihin en iyi oyuncusu, en verimlisi, Barça tarihinde sadece Johan Cruyff ile karşılaştırılabilir."

"Messi'nin Barcelona'daki hikayesinin bittiğine inanmıyorum. O sayfanın hala açık olduğundan, kapanmadığından emin olmanın da bizim sorumluluğumuzda olduğunu düşünüyorum."

"Eskisinden daha güzel bir sona sahip olduğumuzdan emin olmak bizim sorumluluğumuz. Barcelona Başkanı olarak Messi'ye borçlu hissediyorum."

Messi ile yapılacak herhangi bir anlaşma kolay olmayacak çünkü artık Ligue 1 devinin oyuncusu ve yaşı da ilerledi. Ancak Joan Laporta bu konuda işleri yoluna koymak için kendini "borçlu" hissediyor: "Ona borçluymuşum gibi mi hissediyorum? Evet."

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