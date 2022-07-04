Lionel Messi ile ömürlük anlaşma! Barcelona Başkan adayı, Michael Jordan tarzı planını açıkladı

Camp Nou'da söz sahibi olmak isteyen Font, Arjantinli yıldızı elinde tutmayı nasıl planladığını anlattı.

Barcelona, Lionel Messi ile yeni bir sözleşme yapmak için gerekli fonu bulamayınca Arjantinli, 2021'de ücretsiz olarak Paris Saint-Germain'e katıldı ancak Victor Font kulübün başkanlık seçimlerinde Joan Laporta'yı geçebilseydi her şeyin farklı olacağını söylüyor.

Arjantinli yıldız ile "ömür boyu sürecek bir anlaşma" yapabileceğini iddia eden Font, NBA efsanesi Michael Jordan'ın tarzına benzer bir marka geliştirdiğini açıkladı.

Barcelona'nın başkan adayı, Katalan devinde artan borçların ve yedi Ballon d'Or sahibi oyuncunun maliyetinin üstesinden gelebileceğini düşünüyor.

Barcelona, Messi'yi elinde tutabilir miydi?

Messi, Laporta ve ekibinin gerekli bütçeyi ve şartları sağlayamamasının ardından Barça'ya ağlayarak veda etti ancak Font alışılmışın dışında bir plan geliştirdiğini iddia ediyor.

La Vanguardia'ya konuşan başkan adayı şunları söyledi: "Messi'yi elimizde tutmak için planımız çok farklıydı. İlk yıl maaşını ve giderleri azaltmak için ömürlük bir anlaşma sunacaktık."

"Geçtiğimiz günlerde Nike'ın geliştirdiği Jordan markasının bu yıl 5 milyar doları aştığını okudum. Jordan bir yılda 150 milyon dolar kazanabilecek ve bu NBA'de oynadığı dönemde kazandıklarından daha fazlası."

"Geleneksel sözleşme yenileme yönteminin ötesine geçecektik. Elbette Messi de bunu kabul ederdi çünkü Barcelona ile bir bağı var. Bugün onunla olan bağlantıyı acil olarak yeniden kurmalıyız."

Messi, Barcelona'ya döner mi?

35 yaşındaki oyuncu, Fransa'daki ikinci sezonunu 11 golden fazlasını kaydetme beklentisiyle açacak.

PSG'deki sözleşmesinin bitimine bir yıl daha var ve Parc des Princes'deki anlaşması sona erdiğinde olası bir MLS hamlesi gerçekleşebilir.

Ancak Messi'nin Barça'nın bünyesinde her zaman için bir rolü olacağı açık ve bir aşamada Katalan devinde yeniden bazı görevler üstlenebilir.

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