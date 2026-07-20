Biraz şaşırtıcı bir şekilde, İspanyol kaptan ödülü sonunda kendisi kazandı ve böylece finaldeki rakipleri Lionel Messi (Arjantin), Kylian Mbappé (Fransa) ve Jude Bellingham (İngiltere) gibi isimleri geride bıraktı. Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından ödülü kendisine takdim edildi.

"Rodri'ye Altın Top'u (turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen ödül; editörün notu) vermek neredeyse bir hakaret. Bu, tam bir duyarlılık eksikliğinin kanıtıdır. İspanyol oyuncunun kötü bir oyuncu olduğu için değil, sadece Messi'nin Dünya Kupası'nda Arjantin'in ruhu olduğu için," diye eleştirdi Arjantinli TV kanalı TyC Sports.

Ole gazetesi de benzer bir tavır sergiledi. Messi’nin “şüphesiz tüm turnuvanın en iyi oyuncusu” olduğu ve “26 Arjantinli oyuncunun tartışmasız lideri” olduğunu kanıtladığı belirtildi. Gazetede “Bizi seçtiğin için teşekkürler, Leo” denildi.

Clarin gazetesi ise şöyle yazdı: "Messi son ana kadar pes etmedi ve milli takımdan yüzünü çevirmiş bütün bir nesle asla pes etmemeyi öğretti. Teşekkürler, Leo. Bize çok büyük sevinç yaşattın. Senin gözyaşların bizim de gözyaşlarımız. Şimdi dinlen, bunu hak ettin."

Öte yandan Rodri, İspanyol vatandaşı Pep Guardiola’dan destek gördü. Guardiola, Manchester City’nin orta saha oyuncusunu İspanya’nın Dünya Kupası zaferinin arkasındaki itici güç olarak nitelendirdi: “Ancak insanların Rodri’nin futbol sahasında ne kadar büyük bir katkı sağladığını tam olarak anlamadıklarını da düşünüyorum. O sadece iyi oynamakla kalmıyor, tüm oyunu kontrol ediyor. Her hücum ondan başlar, her oyun akışı onun üzerinden geçer ve etrafındaki herkese özgüven aşılar."

Getty Images

Lionel Messi, Dünya Kupası’nda iki kez Altın Top ödülünü kazandı

ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen turnuvada Messi, 12 gol katkısıyla (8 gol, 4 asist) en göze çarpan oyunculardan biriydi. Sadece Fransa’dan Mbappé, 10 gol ve 4 asistle Arjantinli süperstardan daha fazla gol katkısı sağladı.

Bu nedenle, Inter Miami’de forma giyen 39 yaşındaki oyuncu, final öncesinde Altın Top ödülünün favorileri arasında gösteriliyordu. Ancak final maçında Messi pek de ikna edici bir performans sergileyemedi.

120 dakikanın sonunda topa sadece 54 kez dokundu. Maçın sonuna kadar kaleye tek bir tehlikeli şut bile atamayan (xG değeri 0,22) tamamen etkisiz kalan Arjantin hücumunda, Messi belirleyici bir rol oynayamadı.

Messi için ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek turnuvada Altın Top ödülü, bir Dünya Kupası turnuvasının en iyi oyuncusu olarak alacağı üçüncü ödül olacaktı. Arjantinli oyuncu, daha önce Katar ve Brezilya’daki finallerde de bu ödüle layık görülmüştü.

"Altın Top" ödülünün tüm kazananlarına genel bakış