PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi takıma tamamen adapte olduğunu söyledi.

Kulübün resmi dergisine konuşan Messi, takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu, Parc des Princes'ta hissettikleri ve Kylian Mbappe ile ilişkisine değinirken, yaz aylarında katıldığı PSG'nin her geçen gün daha da büyüyen bir kulüp olduğunun altını çizdi.

Ne söylendi?

PSG'nin dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu belirten Messi, hiçbir takımın PSG'yi kıskandıramayacağını söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kolay bir iş değil. En iyilerin olduğu bir organizasyon. Herhangi küçük bir ayrıntı dışarıda kalmanıza yol açabilir.

"Pek çok harika kulüp bu şampiyonluğu kazanmak için mücadele ediyor ve bizim de bunu başarabileceğimize dair inancımız var. Çok heyecanlı olsak da bunu başarabilmek için sakin kalmamız gerekiyor.

"Şampiyonlar Ligi'ni her zaman en iyi takım kazanamaz. Hedefe ulaşanlar tüm detaylara dikkat edenler olur"

Mbappe ile ilişkisi

"Di Maria ve Neymar ile daha önce birlikte oynamıştım. Kylian'ı ise burada tanıdım. Yavaş yavaş birbirimizi daha fazla tanımaya başladık.

"Hem saha içinde hem de saha dışında iyi bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Barcelona'da ve PSG'de en iyilerle birlikte oynadığım için kendimi şanslı hissediyorum ve bunu yapmaya devam edeceğim. Parc des Princes destek açısından çok özel bir stadyum.

"Her hafta sonu burada oynamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Her şeyiyle adeta yaşayan bir stadyum"

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