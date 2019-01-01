Lionel Messi: Her zaman daha fazlasını yapmak istiyorum
France Football tarafından yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi kazandı.
2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015'ten sonra 6. kez bu prestijli ödülün sahibi olan Arjantinli yıldız, bu yıl yapılan oylamada Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane'yi geride bırakmayı başardı.
Ödülü kazanmasının ardından açıklamalarda bulunan Lionel Messi "Beni seçtikleri için bana oy veren bütün gazetecilere teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün takım arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Bu olağanüstü bir his. Birkaç yıl önce ilk Ballon d'Or ödülümü Paris'te almıştım. O zaman için benim adıma akıl almaz bir olaydı. Şimdi ise altıncı ödülümü kazandım. Eşime ve çocuklarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Eşim bana her zaman hayal etmeye devam etmemi, vazgeçmememi, çalışmamı, gelişmemi ve keyif almamı söyler. Bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Arjantinli yıldız sözlerini "Her zaman daha fazlasını yapmak istiyorum. Bu ödül çok özel ama asıl önemli olan takımın başarısı" şeklinde sonlandırdı.