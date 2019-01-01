Lionel Messi: Her zaman daha fazlasını yapmak istiyorum

Kariyerinde 6. kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi, kendisine oy verenlere ve ailesine teşekkür etti.

France Football tarafından yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü kazandı.

2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015'ten sonra 6. kez bu prestijli ödülün sahibi olan Arjantinli yıldız, bu yıl yapılan oylamada Virgil van Dijk, ve Sadio Mane'yi geride bırakmayı başardı.

Haberin devamı aşağıda

Ödülü kazanmasının ardından açıklamalarda bulunan Lionel Messi "Beni seçtikleri için bana oy veren bütün gazetecilere teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün takım arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Bu olağanüstü bir his. Birkaç yıl önce ilk Ballon d'Or ödülümü Paris'te almıştım. O zaman için benim adıma akıl almaz bir olaydı. Şimdi ise altıncı ödülümü kazandım. Eşime ve çocuklarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Eşim bana her zaman hayal etmeye devam etmemi, vazgeçmememi, çalışmamı, gelişmemi ve keyif almamı söyler. Bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız sözlerini "Her zaman daha fazlasını yapmak istiyorum. Bu ödül çok özel ama asıl önemli olan takımın başarısı" şeklinde sonlandırdı.