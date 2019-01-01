Lionel Messi hat-trick yaptı, Barcelona Sevilla deplasmanda kazandı: 4-2

Barcelona, Sevilla deplasmanında galibiyet elde ederken, Lionel Messi attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle yüksek formunu sürdürdü.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Barcelona deplasmanda Sevilla'yı 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Maçın golleri Lionel Messi (3), Luis Suarez, Jesus Navas ve Mercardo'dan geldi.

Maça iyi başlayan taraf Sevilla oldu.

22. dakikada Jesus Navas'ın golü ev sahibini öne geçirdi: 1-0

Topu kaptırdığı ve ardından gol yedikleri pozisyonun acısını Lionel Messi kısa süre içinde çıkardı.

26. dakikada Rakitic'in ortasında Lionel Messi, şık bir vole ile topu ağlara gönderdi: 2-1

İlk yarının son dakikalarında ise Sevilla baskısını artırdı.

42. dakikada Mercado'nun golü Sevilla'yı soyunma odasına önde götürdü: 2-1

İkinci yarıda Lionel Messi fırtınası devam etti.

67. dakikada Dembele'nin asistinde Messi, topu ağlara gönderdi: 2-2

85. dakikada ise Lionel Messi bir gol daha attı ve Barcelona'yı öne geçirdi: 3-2

Messi'nin şovu burada bitmedi.

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90+2. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Luis Suarez maçın skorunu belirledi: 4-2

Bu skorla Barcleona 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Sevilla ise 37 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.