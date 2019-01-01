Lionel Messi hat-trick yaptı, Barcelona Sevilla deplasmanda kazandı: 4-2
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Barcelona deplasmanda Sevilla'yı 4-2 mağlup etmeyi başardı.
Maçın golleri Lionel Messi (3), Luis Suarez, Jesus Navas ve Mercardo'dan geldi.
Maça iyi başlayan taraf Sevilla oldu.
22. dakikada Jesus Navas'ın golü ev sahibini öne geçirdi: 1-0
Topu kaptırdığı ve ardından gol yedikleri pozisyonun acısını Lionel Messi kısa süre içinde çıkardı.
26. dakikada Rakitic'in ortasında Lionel Messi, şık bir vole ile topu ağlara gönderdi: 2-1
İlk yarının son dakikalarında ise Sevilla baskısını artırdı.
42. dakikada Mercado'nun golü Sevilla'yı soyunma odasına önde götürdü: 2-1
İkinci yarıda Lionel Messi fırtınası devam etti.
67. dakikada Dembele'nin asistinde Messi, topu ağlara gönderdi: 2-2
85. dakikada ise Lionel Messi bir gol daha attı ve Barcelona'yı öne geçirdi: 3-2
Messi'nin şovu burada bitmedi.
90+2. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Luis Suarez maçın skorunu belirledi: 4-2
Bu skorla Barcleona 57 puanla liderliğini sürdürdü.
Sevilla ise 37 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.