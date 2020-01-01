Lionel Messi: Futbol eskisi gibi olamayacak

Arjantinli yıldız oyuncu, yaşanan bu dönemin futboldaki etkilerinin yıllar boyunca hissedileceğini söyledi.

İspanya 11 Haziran'da kapılarını yeniden açmaya hazırlanırken, Arjantinli yıldız , yaşanılan bu dönemle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Ligde 'in iki puan önünde liderlik koltuğunda oturan 'nın kaptanlığını da yapan Messi, hayatın geri kalanında ve futbolda büyük değişikliklerin olacağını söyledi.

Messi, El Pais'ye yaptığı açıklamada "Çoğumuzun bu dönem bittikten sonra dünyanın nasıl şekilleneceğine dair şüpheleri var. Evlerde kalmanın ötesinde birçok insan gerçekten zor zamanlar geçirdi. Ailelerini, arkadaşlarını kaybedenler veya göremeyenler oldu. Bu dönemde çok fazla olumsuz şey varı ama sevdiğiniz insanları kaybetmekten daha kötü bir şey olamaz. Bu bana haksızlık gibi geliyor. Futbol da normal hayat gibi bir daha asla eskisi gibi olamayacak." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Bu sezon Katalan ekibin formasıyla 31 resmi maça çıkan Messi, 24 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.