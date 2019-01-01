Lionel Messi: Falcao harika bir forvet

Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsünü yorumladı.

, geçen sezon attığı 36 golle kariyerinde 6. defa Altın Ayakkabı'yı kazandı.

Ödülünü aldığı gecede Fanatik'in sorularını yanıtlayan Arjantinli yıldız, Falcao hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Kolombiyalı golcü için "Kesinlikle harika bir forvet ve kariyerinde şu ana kadar sayısız gol attı" diyen Messi, "Ceza sahasında ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Durdurulması çok zor bir oyuncu. Her iki ayağıyla da vuruş yapabiliyor. Benim için büyüleyici bir forvet" ifadeleriyle Falcao'yu yorumladı.

Haberin devamı aşağıda

Çocuklarının ödülü alırken onunla olmasından duyduğu mutluluğu anlatan Messi şu cümleleri kullandı:

Çok mutlu oldular. Gala biraz uzun sürdü ve çok yorulmuşlardı. Benimle birlikte sahneye çıktmak da çok hoşlarına gidiyor. Bu tarz anlar her futbolcu için özeldir"

Messi, Altın Ayakkabı'yı aynı zamanda üst üste 3. defa kazanmayı başarmıştı.