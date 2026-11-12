Florida ekibi Inter Miami'nin 2026'da en çok seyirci çeken 10 MLS maçının sekizinde yer almasıyla, takım kaptanı Lionel Messi Kuzey Amerika genelinde büyük kalabalıkları tribünlere çekmeye devam ediyor. Ligin açıkladığı resmî normal sezon seyirci verileri, Inter Miami'nin iki deplasman maçının da tarihte tek bir maçta kaydedilen en yüksek üç seyirci sayısı arasında yer aldığını ortaya koydu.

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Arjantinli efsane tarihi seyirci sayılarına öncülük ediyor

Major League Soccer tarafından yayımlanan verilere göre Messi ve takım arkadaşları, 2026 sezonu boyunca ligin en çok seyirci çeken ekibi olmayı sürdürdü. 18 Nisan'da Colorado Rapids ile karşılaşmak üzere Empower Field at Mile High'a yaptıkları deplasman ziyaretinde 75.824 taraftar tribündeydi. Bu, lig tarihindeki tek bir maç için kaydedilen en yüksek ikinci seyirci sayısıydı. 21 Şubat'ta Los Angeles Memorial Coliseum'da Los Angeles FC'ye konuk oldukları maçı ise 75.673 kişi izledi. Bu sayı, tüm zamanlar listesinde üçüncü sırada yer aldı.

Deplasman maçları lig rekorlarını yeniden yazıyor

Güney Kaliforniya'daki bu sezon açılışı maçı, MLS tarihinde açılış hafta sonunda en fazla seyirci çeken karşılaşma olarak da yeni bir rekor kırdı. Lig tarihinde, Miami'nin 2026 sezonundaki bu iki önemli deplasman maçından daha fazla seyirci çeken tek karşılaşma, 4 Temmuz 2023'te Rose Bowl'da LA Galaxy ile LAFC arasında oynanan ve 82.110 taraftarın izlediği derbiydi.

Inter Miami'nin 7 Mart'ta D.C. United ile oynadığı karşılaşma da 72.026 taraftarı tribünlere çekerek tarihi sıralamada dokuzuncu sıraya yerleşti. Son sezonlarda sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin sahadaki varlığı, Chicago, Toronto, Washington, Los Angeles ve Seattle gibi büyük pazarlarda ev sahibi kulüplerin tek maçlık seyirci rekorları kırmasına defalarca katkı sağladı.

İstikrarlı büyüme toplam seyirci sayısını artırıyor

Ligin resmî açıklamasında, Güney Florida ekibinin ülke çapındaki çekiciliğinin, Kuzey Amerika'nın en üst düzey futbol liginde seyirci sayıları açısından en başarılı dönemle aynı zamana denk geldiği belirtildi. 2026 normal sezonu boyunca toplam 11.251.962 taraftar stadyumlara girdi. Maç başına seyirci ortalaması ise 22.063 oldu.

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Böylece 2024, 2025 ve 2026 sezonları, ligin kuruluşundan bu yana normal sezonda en fazla seyirciye ulaşan üç sezon olarak kayıtlara geçti. Toplam seyirci sayısının üst üste üçüncü yılda da 11,2 milyonu aşması, Messi'nin gelişinin ABD'deki ilk sezonunun çok ötesinde, ülke genelindeki taraftar ilgisinin sürmesine nasıl katkı sağladığını gösteriyor.

Gelecek maçlar MIA ABD 1 18:00 COL

Gollü sezonun ardından play-off mücadelesi

Sahada ise Messi, ligde çıktığı 31 maçta 26 gol ve 17 asist, tüm kulvarlarda oynadığı 36 karşılaşmada da 30 gol ve 18 asist kaydetti. Miami, Doğu Konferansı'nı 60 puanla ikinci sırada tamamladı. Supporters' Shield sıralamasında üçüncü olan Inter Miami, MLS Cup Play-off'larında üç maç üzerinden oynanan ilk tur serisine katılmaya hak kazandı. Ekip, sezon sonu şampiyonluğunu hedeflerken şimdi yedinci sıradan seri başı olan Columbus Crew ile karşılaşacak.