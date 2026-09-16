Lionel Messi yine de Arjantin milli takımına çağrıldı. Arjantin milli takımının süper yıldızı geçen hafta milli takıma veda ettiğini açıklamıştı, ancak federasyonun yayımladığı listede yine de yer aldı.

Messi, ağustos ayının son gününde bir açıklamayla vedasını duyurdu. Belki de tüm zamanların en iyi futbolcusu, bunun kendisi için çok zor bir karar olduğunu yazdı. “Finalden bu yana geçen onca zamanın ardından ve bunu uzun uzun düşündükten sonra, milli takımı bıraktığımı herkese söylemek istiyorum.”

“Sizleri mutlu etmek ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için bu forma adına her zaman savaştım ve her şeyimi verdim.” Messi, geçen yaz kariyerini ikinci bir Dünya Kupası şampiyonluğuyla daha da zirveye taşımayı umuyordu, ancak bu gerçekleşmedi.

Babasının vefatının da kararında etkili olduğunu anlatıyor. “Çok fazla zaman kalmadı ve bazı bölümler sona eriyor; bu da bana çok acı veren onlardan biri. Milli takımı seviyorum, her zaman sevdim ve onun bir parçası olmayı her zaman sevmeye devam edeceğim.”

“İçimde ne varsa hepsini verdim. Artık verecek bir şeyim kalmadı ve ayrıca şansları hak eden inanılmaz genç oyuncular da geliyor” diyerek geleceği düşünüyor Messi.

“Geçen 20 yıldaki tüm sevginiz için teşekkür ederim. Tribünlerden bizi desteklediğinizi duymayı özleyeceğim. Artık ben de yine sizden biriyim; iyi günlerde ve özellikle kötü günlerde sizi her zaman kenardan destekleyen biri.”

“Her zaman yanımda olduğu ve bu güzel ama zorlu yolculukta bana eşlik ettiği için aileme teşekkür ederim” diye devam etti sol ayaklı yıldız. “Bu yolculuğu paylaşma fırsatı bulduğum her milli takım teknik direktörüne, takım arkadaşıma ve görevliye teşekkür ederim. Yanımda unutulmaz anılar ve anlar götürüyorum.”

“Huzur ve gurur içinde ayrılıyorum; takım arkadaşlarımla birlikte sizlere ancak hayalini kurabileceğiniz anlar yaşattığımızı bilerek. Bunların hepsini sizinle yaşamak çılgınlıktı. Tanrı’ya beni Arjantinli yarattığı için şükürler olsun. Sizi seviyorum!”

Messi, 6 Ekim'de son bir maç daha oynaması için kadroya çağrıldı. Arjantin milli takımı o gün Buenos Aires'te 85 bin seyirci önünde Benin ile karşılaşacak. Messi burada son maçına çıkacak ve milli takıma veda edecek.

Messi bugüne kadar Arjantin formasıyla 207 milli maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 125 gol attı ve 2022'de Katar'da Dünya Kupası'nı kazandı.