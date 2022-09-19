PSG'nin süperstarı, ABD'de oynanacak iki hazırlık maçı için Arjantinli takım arkadaşlarına katıldı.

Messi, Florida'ya ulaştı

Arjantin, Inter Miami'de antrenman yapacak

Messi, Honduras ve Jamaika ile karşılaşacak

NE OLDU? Forvet; Angel Di Maria, Leandro Paredes ve Nicolas Tagliafico ile birlikte Dünya Kupası öncesi oynanacak iki hazırlık maçı için Florida'ya indi. Lionel Scaloni, Jamaika ve Honduras'a karşı oynanacak maçlarda ince bir ayar yapmaya çalışacak.

DAHA BÜYÜK RESİM: Arjantin, iki maçada Inter Miami'nin antrenman seansında hazırlanacak. Albiceleste'nin ilk maçı 23 Eylül'de Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Honduras'a karşı. Arjantin daha sonra 27 Eylül'de Red Bull Arena'da Jamaika ile mücadele etmek için New Jersey'e gidecek.

VE DAHA FAZLASI: Messi, Barcelona'dan transferinin ardından zorlu bir ilk sezonu geride bıraktı ve bu sezon PSG'de oldukça formda. Arjantinlinin şimdiden altı golü, sekiz asisti var ve kesinlikle son Dünya Kupası'na formda girecek gibi görünüyor. Arjantin, 2021'deki Copa America başarısının ardından kupanın favorilerinden biri olacak.

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BİLİYOR MUSUN? Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa'ya attığı gol, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmasını sağladı ve Arjantinli, Avrupa'nın en büyük turnuvasında 39 farklı takıma karşı gol atan ilk oyuncu oldu.

MESSI'YI NE BEKLİYOR? Forvet, millî aranın ardından PSG'ye dönecek ve 1 Ekim'de Nice'e karşı mücadele edecek.