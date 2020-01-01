Lionel Messi: Düzensiz, zayıf ve tutkusuz bir takımdık

La Liga şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da, Osasuna yenilgisi sonrası Lionel Messi öz eleştiri yaptı.

'nın 37. haftasında sahasında Osasuna'ya 2-1 mağlup olan 'da karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldız, kendilerini eleştirmeleri gerektiğini dile getirirken, Şampiyonlar Ligi'nde bu şekilde devam ederlerse 'ye kaybedeceklerini söyledi:

"Sezonu bu şekilde bitirmek istemezdik. Düzensiz, zayıf ve tutkusuz bir takımdık. Çok fazla puan kaybettik ve Osasuna maçı tüm sezonun bir özeti gibiydi. Öz eleştiri yapmalıyız. Oyunculardan başlayarak öz eleştiri yapmak zorundayız. Biz Barcelona'yız ve her şeyi kazanmalıyız. 'e bakmamalıyız. Madrid kendi işini yaptı. Biz de onlara yardım ettik. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsak çok değişmemiz gerekiyor. Böyle oynarsak Napoli'ye karşı kaybederiz."

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Barcelona, La Liga'nın son haftasında deplasmanına konuk olacak.